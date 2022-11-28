СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета с двумя погибшими в Тверской области

СК возбудил дело после крушения вертолета с двумя погибшими под Тверью

Александр Курылев (Фото: rus-aerobatics.ru)

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пилота и пассажира при крушении вертолета Robinson R66 в Тверской области, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Следователи осмотрели место падения вертолета, изъяли образцы топлива, назначили судебные экспертизы, начали устанавливать и опрашивать свидетелей. Дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).

Частный вертолет упал неподалеку от поселка Вязовец Кесовогорского района Тверской области вечером 27 ноября. Погибли пилот и пассажир. Телеграм-канал Mash уточнял, что на борту находились два брата. Один из них, управлявший машиной 54-летний Александр Курылев, был заслуженным мастером спорта по самолетному спорту.

Среди причин крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования, сообщал ТАСС со ссылкой на экстренные службы.