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Общество ,  
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СК возбудил дело после крушения вертолета с двумя погибшими под Тверью

СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета с двумя погибшими в Тверской области
Александр Курылев
Александр Курылев (Фото: rus-aerobatics.ru)

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пилота и пассажира при крушении вертолета Robinson R66 в Тверской области, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Следователи осмотрели место падения вертолета, изъяли образцы топлива, назначили судебные экспертизы, начали устанавливать и опрашивать свидетелей. Дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).

Частный вертолет упал неподалеку от поселка Вязовец Кесовогорского района Тверской области вечером 27 ноября. Погибли пилот и пассажир. Телеграм-канал Mash уточнял, что на борту находились два брата. Один из них, управлявший машиной 54-летний Александр Курылев, был заслуженным мастером спорта по самолетному спорту.

Среди причин крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования, сообщал ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Теги
Вертолет крушение погибшие Тверская область СК
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