США направят $2,5 млрд на продовольственную безопасность Африки

США направят Африке дополнительные $2,5 млрд на повышение устойчивости продовольственных рынков. Решение об этом принял президент США Джо Байден, сообщает пресс-служба Белого дома. Также Вашингтон и Африканский союз решили запустить стратегическое партнерство по продовольственной безопасности.

Договоренности были достигнуты по итогам прошедшего в Вашингтоне саммита США — Африка, в котором участвовали 49 стран континента. Планируется, что стратегическое партнерство США и Африканского союза задействует «государственный и частный секторы для удовлетворения неотложных и острых потребностей в продовольствии и удобрениях в краткосрочной перспективе». «Мы стремимся <…> разработать план действий для достижения долгосрочных целей к саммиту Африканского союза в феврале 2023 года», — сказано в совместном заявлении.

Саммит США — Африка прошел впервые за восемь лет. Как писала The Washington Post, одна из целей мероприятия — показать африканским странам, что с США сотрудничать гораздо полезнее, чем с Россией и Китаем, роль которых в Африке американцы называют дестабилизирующей.

В свою очередь, российский президент ранее обвинил западные страны в том, что они грубо «кинули и надули» беднейшие страны Африки из-за ситуации с вывозом зерна с Украины. Так, выступая на ВЭФ, Путин заявлял, что с начала действия зерновой сделки с Украины в беднейшие страны отплыли только два из 87 кораблей, а продовольствия было вывезено лишь 60 тыс. из 2 млн т (около 3%).

О риске голода в беднейших странах после начала спецоперации на Украине предупреждали и в ООН. По данным организации, в этом году с проблемой недоедания из-за конфликта на Украине дополнительно столкнутся около 13 млн человек.