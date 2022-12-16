США направят $2,5 млрд на продовольственную безопасность Африки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 68,45 (+1) Инвестиции, 15 дек, 15:51
Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 64,3 (+0,94) Инвестиции, 15 дек, 15:51
Как литий стал новой нефтью XXI века РБК и Норникель, 08:08
«Коммерсантъ» узнал о планах Henkel обособить бизнес в России Бизнес, 08:06
«Росатом» отложил запуск виртуального мобильного оператора Технологии и медиа, 08:00
Ошибка нерезидента: как российские компании запрещают работу из-за рубежа Pro, 08:00
МИД ответил Белому дому на слова о желании исключить Россию из СБ ООН Политика, 07:43
Современный дом в старинном районе: в чем преимущество такой недвижимости РБК и Амарант, 07:42
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:16
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 45%
Подарить подписку
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 07:08
Глава АКРА оценил сроки возврата экономики к допандемийному уровню Экономика, 07:02
Глава АКРА — о вторичных санкциях, судьбе банков и рейтинговом романтизме Pro, 07:00
США направят $2,5 млрд на продовольственную безопасность Африки Политика, 06:52
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 06:44
США осудили решение суда Турции о тюремном сроке для мэра Стамбула Политика, 06:32
Twitter заблокировал аккаунты ряда журналистов ведущих американских СМИ Политика, 06:12
Политика ,  
0 

США направят $2,5 млрд на продовольственную безопасность Африки

США направят Африке дополнительные $2,5 млрд на повышение устойчивости продовольственных рынков. Решение об этом принял президент США Джо Байден, сообщает пресс-служба Белого дома. Также Вашингтон и Африканский союз решили запустить стратегическое партнерство по продовольственной безопасности.

Договоренности были достигнуты по итогам прошедшего в Вашингтоне саммита США — Африка, в котором участвовали 49 стран континента. Планируется, что стратегическое партнерство США и Африканского союза задействует «государственный и частный секторы для удовлетворения неотложных и острых потребностей в продовольствии и удобрениях в краткосрочной перспективе». «Мы стремимся <…> разработать план действий для достижения долгосрочных целей к саммиту Африканского союза в феврале 2023 года», — сказано в совместном заявлении.

Саммит США — Африка прошел впервые за восемь лет. Как писала The Washington Post, одна из целей мероприятия — показать африканским странам, что с США сотрудничать гораздо полезнее, чем с Россией и Китаем, роль которых в Африке американцы называют дестабилизирующей.

В свою очередь, российский президент ранее обвинил западные страны в том, что они грубо «кинули и надули» беднейшие страны Африки из-за ситуации с вывозом зерна с Украины. Так, выступая на ВЭФ, Путин заявлял, что с начала действия зерновой сделки с Украины в беднейшие страны отплыли только два из 87 кораблей, а продовольствия было вывезено лишь 60 тыс. из 2 млн т (около 3%).

О риске голода в беднейших странах после начала спецоперации на Украине предупреждали и в ООН. По данным организации, в этом году с проблемой недоедания из-за конфликта на Украине дополнительно столкнутся около 13 млн человек.

Читайте на РБК Pro
Как Pepsi пообещала подарить истребитель и потерпела пиар-катастрофу Какие три рекламные стратегии будут выигрышными в 2023 году «Недобанк» за $33 млрд: почему регуляторы не доверяют стартапу Revolut Топ-менеджеры уезжают: как CEO пытаются сохранить команды

В настоящее время в мире с нехваткой продовольствия сталкиваются 345 млн человек, а более 800 млн ложатся спать голодными каждую ночь, следует из данных на сайте ВПП ООН.

Основными причинами голода, по данным организации, являются военные конфликты, климатические потрясения, последствия пандемии COVID-19 и низкие затраты на борьбу с голодом.

Теги
Африка финансовая помощь США продовольствие продовольственная безопасность
Материалы по теме
Первое судно с удобрениями из России вышло из Нидерландов в Африку
Политика
«Уралхим» договорился о вывозе удобрений из трех стран ЕС в Африку
Бизнес
Путин ответил на слова Борреля об Африке и России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter