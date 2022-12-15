Власти Москвы опровергли рассылку школам стоп-листа артистов

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Департамент образования и науки не ограничивал школы в музыкальном оформлении новогодних мероприятий и не составлял стоп-листов, сообщили РБК в его пресс-службе.

«У столичных школьников прекрасно развит вкус, и они сами способны подобрать себе те композиции, которые создадут им праздничное настроение. В наших школах работают настоящие профессионалы, которые способны сами выбрать достойную для детского праздника музыку», — сказали в департаменте.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в московских школах запретили ставить музыку ряда исполнителей на новогодних дискотеках. В частности, телеграм-канал «Осторожно, Москва» опубликовал скриншот сообщения для старост, которые занимаются подбором музыки для мероприятий.

В стоп-лист, по его данным, попали в том числе признанные иноагентами рэперы Моргенштерн, Oxxxymiron (Мирон Федоров), Face (Иван Дремин) и Noize MC (Иван Алексеев), а также певицы Земфира и Манижа, певец Валерий Меладзе, ДДТ, «Аквариум» и другие. Также в нем значились некоторые украинские исполнители, в частности Иван Дорн и Светлана Лобода.

Некоторые артисты и музыканты после начала военной операции на Украине объявили о переносе своих выступлений. Так, группа «Аквариум» отменила «до лучших времен» все концерты. Юрий Шевчук летом сообщил, что запланированный на 10 июня концерт ДДТ в Москве не состоится по решению мэрии Москвы, он переносится на год. Самого Шевчука после антивоенного заявления на концерте в Уфе оштрафовали на 50 тыс. руб. по административной статье о дискредитации армии.