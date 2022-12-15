Мэр Куземзин: Донецк подвергся самому массированному удару с 2014 года

Мэр Донецка заявил о самом массированном ударе по городу с 2014 года

ВСУ выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО «Град». Повреждения получили как минимум несколько домов и детский сад

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Донецк в четверг, 15 декабря, подвергся самому массированному удару с 2014 года, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«По мирным жителям нашего города выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град». Под обстрелами оказался квадрат пересечения пр-та Б. Хмельницкого и ул. Университетской, бул. Школьный, ул. Набережная, район Крытого рынка», — сообщил глава города.

По предварительным данным, зафиксированы прямые попадания в многоэтажные дома по проспекту Ватутина и Школьному бульвару, «прилеты» возле ж/д-больницы и студгородка, Есть возгорания и задымления, в детском саду № 15 вылетели окна и двери.

Позже мэр сообщил, что снаряд попал в купол Преображенского собора и есть возгорания в столовой и нескольких корпусах ДонНТУ.

За день 14 декабря ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из «Града», из артиллерии калибром 155 мм — более 40 снарядов по Куйбышевскому, Петровскому, Кировскому и Киевскому районам, сообщал мэр. В результате были повреждены около 12 частных домов и четыре домовладения, магазин, школа, больница и несколько многоквартирных домов. Обстрел велся из подконтрольных ВСУ населенных пунктов Красногоровка, Орловка и Нетайлово.

11 декабря украинские военные выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из «Града», по Куйбышевскому — три снаряда калибром 155 мм. Помимо Донецка под обстрел в течение дня попали районы Горловки и Ясиноватой, по ним выпустили более 170 снарядов различного калибра, включая «Град».

8 декабря из-за обстрела более половины районов города оказались обесточены — это Петровский, Киевский, Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский (всего в городе девять районов).