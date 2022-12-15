Мэр Донецка заявил о самом массированном ударе по городу с 2014 года

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 67,45 (+0,75) Инвестиции, 14 дек, 16:03
Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 63,36 (+0,15) Инвестиции, 14 дек, 16:03
Торговые центры подали в суд на H&M из-за долга за аренду в ₽1 млрд Бизнес, 09:27
Разработчик «Гонца» объяснил, почему в России нет Starlink и OneWeb Технологии и медиа, 09:25
Как Oracle 30 лет избегает банкротства и зарабатывает на своих «убийцах» Pro, 09:23
Не там, где дешевле: как контролировать цену деловых поездок сотрудников РБК и Smartway, 09:23
Конор Макгрегор впервые за 8 лет выбыл из рейтинга лучших бойцов UFC Спорт, 09:17
Число сделок в новостройках Москвы сократилось на 14,3% за 11 месяцев Недвижимость, 09:15
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 09:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
МВД предложило проводить мониторинг социального положения силовиков Общество, 09:00
Какие налоговые вопросы надо решить компании до конца 2022 года Pro, 08:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 08:47
В России впервые оштрафовали иноагента за размер маркировки Политика, 08:46
Из нефтегазовых компаний уходят западные управленцы. Как им найти замену Pro, 08:39
Семь самых больших машин в мире РБК и Норникель, 08:36
Эксперты SberCIB назвали фаворитов на российском рынке акций на 2023 год Инвестиции, 08:30
Военная операция на Украине ,  
0 

Мэр Донецка заявил о самом массированном ударе по городу с 2014 года

Мэр Куземзин: Донецк подвергся самому массированному удару с 2014 года
ВСУ выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО «Град». Повреждения получили как минимум несколько домов и детский сад

Мэр Донецка заявил о самом массированном ударе по городу с 2014 года
Video

Донецк в четверг, 15 декабря, подвергся самому массированному удару с 2014 года, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«По мирным жителям нашего города выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град». Под обстрелами оказался квадрат пересечения пр-та Б. Хмельницкого и ул. Университетской, бул. Школьный, ул. Набережная, район Крытого рынка», — сообщил глава города.

По предварительным данным, зафиксированы прямые попадания в многоэтажные дома по проспекту Ватутина и Школьному бульвару, «прилеты» возле ж/д-больницы и студгородка, Есть возгорания и задымления, в детском саду № 15 вылетели окна и двери.

Позже мэр сообщил, что снаряд попал в купол Преображенского собора и есть возгорания в столовой и нескольких корпусах ДонНТУ.

За день 14 декабря ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из «Града», из артиллерии калибром 155 мм — более 40 снарядов по Куйбышевскому, Петровскому, Кировскому и Киевскому районам, сообщал мэр. В результате были повреждены около 12 частных домов и четыре домовладения, магазин, школа, больница и несколько многоквартирных домов. Обстрел велся из подконтрольных ВСУ населенных пунктов Красногоровка, Орловка и Нетайлово.

11 декабря украинские военные выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из «Града», по Куйбышевскому — три снаряда калибром 155 мм. Помимо Донецка под обстрел в течение дня попали районы Горловки и Ясиноватой, по ним выпустили более 170 снарядов различного калибра, включая «Град».

8 декабря из-за обстрела более половины районов города оказались обесточены — это Петровский, Киевский, Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский (всего в городе девять районов).

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Яна Ломакина
ДНР «Град» обстрел Донецк Военная операция на Украине
Материалы по теме
В ДНР сообщили об обстреле Донецка из «Града»
Политика
В ДНР сообщили о погибших при обстреле центра Донецка
Политика
Мэр Донецка сообщил о массированном обстреле центра города
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter