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Алиханов предложил продать Польше кирпичи для стены на границе с Россией

Алиханов предложил продать Польше кирпичи со скидкой для забора на границе с Россией
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил продавать Польше стройматериалы со скидкой для строительства стены на границе с регионом.

«Думаю, с учетом стоимости газа обжигать кирпичи в Польше сильно дорого, но у нас в Краснознаменске есть отличный завод «Пятый элемент», мы готовы им, если надо, продать стройматериалы, пожалуйста. Даже со скидкой небольшой», — сказал Алиханов в интервью «РИА Новости».

В начале ноября польские власти начали строить временное заграждение из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. «Заграждение будет состоять из трех рядов колючей проволоки, которая используется армией по всему миру», — сообщил 2 ноября министр обороны Мариуш Блащак.

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский допустил, что, «если ситуация будет ухудшаться», на границе с Россией построят стену, как на польско-белорусской. Качиньский объяснил, что сейчас в Калининградскую область приезжают выходцы с Ближнего Востока и миграционный поток в Польшу может усилиться.

В Кремле назвали возведение заграждения внутренним делом Польши.

Строительство стального забора на границе Польши с Белоруссией завершилось летом. Заграждение начали строить после обострения миграционного кризиса в ноябре прошлого года.

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Калининградская область Антон Алиханов Польша граница забор стройматериалы
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