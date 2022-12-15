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WP узнала о плане США дать Киеву оборудование для модификации боеприпасов

WP: США хотят отправить Киеву оборудование для модификации боеприпасов в «умные бомбы»

Администрация президента США планирует отправить Украине оборудование, которое превращает неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы», пишет газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По данным источников газеты, речь идет о комплектах оборудования на основе технологии GPS Joint Direct Attack Munition (JDAM), которые могут крепиться к различным видам оружия. Ранее американские военные использовали эту технологию на бомбах, которые применялись на бомбардировщиках и истребителях.

The Washington Post отмечает, что пока неизвестно одобрил ли президент США Джо Байден или кто-то из его главных советников по национальной безопасности предложенную идею передать JDAM Украине.

США после начала российской военной операции на Украине усилили военную поддержку Киева в части поставок вооружения и техники. Так, в начале декабря Reuters узнал, что Вашингтон собирается направить Украине новый пакет военной помощи, который будет включать в себя технические средства, предназначенные для укрепления системы противовоздушной обороны и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) на $275 млн.

При этом Вашингтон отказывается поставлять Киеву некоторые виды оружия, например, вооружения большей дальности. В Пентагоне объясняли свой отказ тем, что США не хотят дальнейшей эскалации на Украине.

Москва неоднократно критиковала военную помощь Украине со стороны западных стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что США целенаправленно и старательно «подливают масла в огонь», однако военная помощь Запада не помешает России достичь целей спецоперации.

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США Украина поставки оружия Военная операция на Украине
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