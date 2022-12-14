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Кадыров сообщил о найденном «крупном схроне оружия» в Запорожской области

Глава Чечни Кадыров: в Запорожской области найден «крупный схрон оружия и боеприпасов»
Фото: RKadyrov_95 / Telegram
Фото: RKadyrov_95 / Telegram

Бойцы ОМОНа и СОБРа из Чечни и Дагестана нашли в Запорожской области крупный схрон оружия, сообщил в телеграм-канале глава Чечни Разман Кадыров.

«Продолжаются спецмероприятия по зачистке обозначенных участков. Бойцы ОМОНа «Ахмат-Крепость» (на транспорте) и ОМОНа «Ахмат-Грозный» совместно с сотрудниками дагестанского СОБРа «Ястреб» выявили крупный схрон оружия и боеприпасов в ходе зачистки в Запорожской области», — написал он.

Глава Чечни предположил, что оружие могли использовать для диверсии, но теперь оно перешло в распоряжение российских военных и «будет исправно служить на благо жителей Запорожской области».

В начале декабря врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные в регионе «держат рубежи», а информация об оставлении ими некоторых населенных пунктов (например, города Пологи) — «это намеренная ложь». По словам Балицкого, военные «пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ».

14 декабря врио главы администрации Бердянска Александр Сауленко сообщил, что в городе были подорваны трансформаторная подстанция и опора линий электропередачи, из-за чего без электричества остались более 10 тыс. жителей.

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Рамзан Кадыров Запорожская область оружие
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