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В Бердянске более 10 тыс. человек остались без света после подрыва ЛЭП

Мэр Бердянска Сауленко: 10 тыс. жителей города остались без света после подрыва ЛЭП
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

В Бердянске (подконтрольная России часть Запорожской области) подорвали трансформаторную подстанцию и опору линии электропередач, из-за чего более 10 тыс. человек остались без электричества, сообщил в телеграм-канале врио главы администрации города Александр Сауленко.

«Вчера в 20:30 (мск) в районе микрорайона Коса прихвостни украинских оккупантов подорвали трансформаторную подстанцию, путем закладки безоболочного взрывного устройства у входа, и опору ЛЭП в прибрежной зоне, установив на ней накладные заряды в виде тротиловых шашек», — написал он.

Из-за этого в Бердянске обесточены микрорайон Коса и частично 8 Марта и Колония. Энергетики ведут работы по восстановлению подачи электричества. Правоохранительные органы обнаружили на месте взрывов улики и ищут исполнителей теракта, добавил глава города.

Двумя днями ранее, 12 декабря, в другом городе Запорожской области, Мелитополе, произошли взрывы. Во время одного из них в пригородном селе Константиновка, подорвали мост. Врио главы областной администрации Евгений Балицкий позднее уточнил, что у его опор были заложены два взрывных устройства мощностью 15–-20 кг в тротиловом эквиваленте каждое. Мост после подрыва получил осадку, началось устройство объездной дороги.

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Теги
Бердянск отключение электричества взрыв ЛЭП Запорожская область
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