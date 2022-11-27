Экс-соратник Трампа Болтон призвал выдвинуть в президенты «свежее лицо»

Болтон отметил, что Трамп теряет поддержку в Республиканской партии. Экс-чиновник Белого дома в качестве возможного кандидата от республиканцев назвал губернатора Флориды Рона Десантиса

Джон Болтон (на заднем плане) (Фото: Oliver Contreras / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Республиканской партии США на президентских выборах 2024 года нужно «свежее лицо», Дональд Трамп, который объявил о своем выдвижении, теряет поддержку, заявил его экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон (занимал этот пост в 2018-2019 годах) газете The Guardian.

Болтон рассказал, что он провел свой собственный опрос и выяснил, что в течение последних двух лет Трамп теряет популярность в партии.

«Единственный вопрос, который мы задали: вы хотите Трампа или вы хотите свежее лицо? Я думаю, что в нашем последнем опросе более 50% сказали, что хотят свежее лицо. Это будет продолжаться», — сказал экс-чиновник Белого дома.

Он также добавил, что сомневается в намерении нынешнего президента США Джо Байдена баллотироваться на новый срок от демократов, что также может оказаться влияние на позицию Трампа как кандидата.

Болтон пояснил, что Трамп с большой вероятностью может проиграть в президентской гонке, что в дальнейшем может сказаться и на других-кандидатах на выборах иных уровней. Экс-чиновник отметил, что для возможного кандидата от республиканцев на выборах главы государства поддержка Трампа может быть даже вредной. «Если вы действительно хотите выиграть выборы, Трамп — это не выход», — сказал Болтон.

Экс-советник отметил в качестве возможного подходящего кандидата губернатора Флориды Рона Десантиса.

«Он выиграл переизбрание 8 ноября с большим большинством голосов. Многие люди смотрят на него как на кандидата следующего поколения», — сказал Болтон и добавил, что действия Трампа на фоне этого кажутся «старыми и утомленными».

Трамп объявил о желании участвовать в грядущих выборах президента США в середине ноября. «Чтобы снова сделать Америку великой», — так объяснил свое выдвижение политик. С аналогичным лозунгом Трамп выиграл выборы в 2016 году.

Поддерживать Трампа на выборах отказался не только Болтон, но и другой его соратник, вице-президент в администрации Трампа Майк Пенс. Он заявил, что «пришло время для нового руководства» в США, которое объединит американцев вокруг «самых высоких идеалов».



Против кандидатуры Трампа выступили не только некоторые политики. Например, предприниматель Илон Макс, который месяц назад купил социальную сеть Twitter, а затем разблокировал аккаунт Трампа в ней, заявил о своем намерении голосовать за Десантиса.

