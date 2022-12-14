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Требования протестующих включили в поправки в Уголовный кодекс Монголии

Требования протестующих из-за кражи угля включили в поправки в Уголовный кодекс Монголии
Фото: Туяна Зондуева / ТАСС
Фото: Туяна Зондуева / ТАСС

Депутаты внесли в парламент Монголии проект поправок в Уголовный кодекс о наказании за коррупцию и должностные преступления, в законопроекте учли требования протестующих из-за хищения угля. Об этом сообщил на брифинге статс-секретарь Министерства юстиции и внутренних дел Пурэвжавын Сайнзориг, передает агентство МОНЦАМЭ.

«Проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс обсудили и внесли в парламент. В этих поправках мы сосредоточились на проработке положений о коррупции и должностных преступлениях. <...> Поправки основаны на требованиях протестующих», — сказал Сайнзориг.

В частности, в законопроекте учли требование не применять срок давности к коррупционным и должностным преступлениям. Предлагается конфисковывать имущество, полученное преступным путем, а наказание за взяточничество в документе предусматривает тюремное заключение на срок до 20 лет с пожизненным лишением права занимать государственные должности.

В начале декабря в столице Монголии Улан-Баторе начались протесты. Митингующие требовали большей прозрачности при расследовании масштабного хищения угля, который экспортировался в Китай. Монгольский депутат Тогмидын Доржханд говорил, что в результате аферы государственной угледобывающей компании «Эрдэнэс Тавантолгой» и должностных лиц из бюджета страны было украдено 40–45 трлн тугриков ($1,2 млрд).

Уголь — важнейший источник поступлений в монгольский бюджет: на его добычу приходится около 25% ВВП страны. 86% экспорта Монголии приходится на Китай, а уголь составляет более половины этого объема.

7 декабря великий государственный хурал (парламент) Монголии объявил о создании рабочей группы для расследования вопросов о краже угля, его добыче, транспортировке, экспорте. Процесс решили сделать открытым для общественности.

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Власти Монголии расследуют несколько уголовных дел о поставках угля, в том числе по железной дороге. Проверку начали в отношении руководства компании «Эрдэнэс Тавантолгой», Тавантолгойской железной дороги и некоторых министерств и ведомств. В общей сложности начато 22 расследования, прошли обыски на 47 объектах, 15 человек арестованы и десять задержаны, сообщили в антикоррупционном комитете. По его данным, к афере с хищениями угля «прямо или косвенно» причастны бывший президент Халтмаагийн Баттулга, как минимум семь депутатов парламента, высокопоставленные члены правительства, чиновники и руководители предприятий.

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Монголия коррупция протесты уголь кража Уголовный кодекс
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