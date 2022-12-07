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Политика ,  
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В Монголии создадут комиссию для изучения вызвавшей протесты кражи угля

Власти Монголии создадут комиссию для расследования кражи угля, спровоцировавшей протесты
Фото: Туяна Зондуева / ТАСС
Фото: Туяна Зондуева / ТАСС

Великий государственный хурал (парламент) Монголии создаст рабочую группу для расследования дела о хищении угля, сообщил председатель законодательного собрания Гомбожавын Занданшатара.

Комиссия должна расследовать вопросы о краже угля, его добыче, транспортировке и экспорте и сделать процесс открытым для общественности.

Парламент также решил провести открытия слушания по делу о хищении угля и обнародовать контракты на экспорт компании «Эрдэнэс Тавантолгой», данные о количестве угля, экспортированного в 2020–2022 годах, и размерах полученного дохода, чтобы «дать общее понимание общественности» и «предоставить людям правдивую информацию».

4 декабря на центральной площади Улан-Батора начались многотысячные протесты, причиной которых стали сообщения о краже угля, предназначенного для экспорта в Китай. Митингующие требовали от властей провести прозрачное расследование и раскрыть имена виновных в хищении.

5 декабря протестующие прорвались в Дом правительства, в результате возникшей на площади давки пострадали несколько человек. Участники акции перекрывали улицы, нарушали нормальную работу организаций и подожгли установленную на площади новогоднюю елку.

Управляющий делами правительства Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан и вице-премьер, министр экономики и развития Монголии Чимэдийн Хурэлбаатар сообщили о начале расследования пяти уголовных дел о краже угля в компании «Эрдэнэс Тавантолгой», касающихся контрактов на поставки, в том числе по железным дорогам. В причастности к преступлению подозревают 15 должностных лиц. Проверку начали в отношении руководства «Эрдэнэс Тавантолгой», «Тавантолгойской железной дороги» и ряда министерств и ведомств.

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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