Правительственный кризис в Монголии и протесты из-за кражи угля. Главное

Что известно о протестах в Монголии и отставках из-за дела о краже угля

4 и 5 декабря в Монголии шли протесты: собравшиеся на главной площади столицы требовали прозрачного расследования уголовного дела о краже угля при экспорте в Китай. С чем связаны протесты — в обзоре РБК

Фото: Туяна Зондуева / ТАСС

Когда и почему в Улан-Баторе вспыхнули протесты

В воскресенье, 4 декабря, на площади перед Дворцом правительства в Улан-Баторе собрались митингующие. Они потребовали раскрыть имена причастных к масштабным хищениям экспортного угля, предназначенного Китаю, и провести прозрачное расследование. «Мое требование — раскрыть имена воров угля», — цитировал News.mn одного из протестующих. К вечеру участники митинга разошлись, но вернулись на главную площадь монгольской столицы 5 декабря.

5 декабря на площади перед Дворцом правительства собрались несколько тысяч человек. Протестующие вели себя более активно — подожгли новогоднюю елку, установленную на площади перед зданием правительства, а затем ворвались в здание. Из-за давки, которая возникла на площади, пострадали несколько человек — четверых доставили в больницу, получили травмы «несколько» сотрудников правоохранительных органов, сообщал представитель Минюста.

Вечером того же дня мэр города выпустил распоряжение о принудительном разгоне протестующих, если они не согласятся покинуть площадь и не разойдутся по домам в течение следующих двух часов, однако протестующие к вечеру покинули площадь. Власти страны также согласились создать рабочую группу для диалога с демонстрантами.

Протесты в Монголии проходили в условиях сильных морозов — днем 4 и 5 декабря температура воздуха в Улан-Баторе составляла минус 17 — минус 20 градусов днем и опускалась до минус 34 градусов ночью.

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Что известно о расследовании «угольного дела»

В прошлом месяце антикоррупционное ведомство Монголии объявило, что более 30 должностных лиц, в том числе исполнительный директор государственной угледобывающей компании «Эрдэнэс Тавантолгой» находятся под следствием по обвинению в хищениях. Эта компания контролирует месторождение Эрдэнэс Тавантолгой, запасы которого составляют 7,5 млрд тонн коксующегося угля — важнейшего компонента процесса производства стали и ключевого компонента доходов государственного бюджета Монголии.

Уголь является важнейшим источником монгольского бюджета: на его добычу приходится около 25% ВВП страны. При этом 86% своего экспорта Монголия отправляет в Китай, а уголь составляет более половины этого объема.

Монгольский депутат Тогмидын Доржханд говорил, что речь идет о потерях на сумму 40-45 трлн тугриков ($1,2 млрд).

Всего в стране расследуют десять уголовных дел, связанных с масштабными хищениями, говорил вице-премьер, министр экономики и развития Монголии Чимэдийн Хурэлбаатар. По его словам, уголовные производства касаются контрактов на поставки угля, в том числе и по железным дорогам.

В причастности к преступлению подозревают 15 должностных лиц, сейчас в отношении руководства АО «Эрдэнэс Тавантолгой», ООО «Тавантолгойская железная дорога», а также ряда министерств и ведомств проводится проверка, говорил министр.

Совет директоров «Тавантолгоя» заявил, что руководство компании к хищениям угля непричастно. Согласно заявлению организации основное экспортное условие контракта, по которому работает компания, заключается в том, что сама она после добычи угля не занимается его транспортировкой. Эта обязанность ложится на покупателя.

Реакция властей Монголии и Китая