Правительственный кризис в Монголии и протесты из-за кражи угля. Главное

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 65,52 (+0,53) Инвестиции, 05 дек, 16:02
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 62,18 (+0,41) Инвестиции, 05 дек, 16:02
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:07
Бьюти-рутина после 35: косметологические процедуры и манипуляции РБК и Вирсавия, 15:05
Gate.iо выделила $100 млн для поддержки ликвидности на крипторынке Крипто, 15:00
ЦИАН назвал регионы, которые сильнее всего ощутят отмену льготной ипотеки Недвижимость, 14:58
Kicker назвала Рангника кандидатом на место Бирхоффа в сборной Германии Спорт, 14:58
Господдержка ИТ-стартапов: что нужно знать об акселераторе «Спринт» Национальные проекты, 14:54
Минобороны заявило о срыве выпуска вооружений на украинских заводах Политика, 14:52
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Квартира в старинном районе Москвы: почему это вложение актуально всегда РБК и Амарант, 14:42
Стрелков рассказал о неудачной попытке поучаствовать в спецоперации Политика, 14:42
Дума одобрила преимущество мобилизованных при приеме на прежнюю работу Общество, 14:39
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 14:38
Топ-менеджеры уезжают: как CEO пытаются сохранить команды Pro, 14:32
Минобороны сообщило о возвращении в Россию 60 военных из плена Политика, 14:28
Новак сообщил об использовании новых инструментов в торговле нефтью Политика, 14:20
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Политика ,  
0 

Правительственный кризис в Монголии и протесты из-за кражи угля. Главное

Что известно о протестах в Монголии и отставках из-за дела о краже угля
4 и 5 декабря в Монголии шли протесты: собравшиеся на главной площади столицы требовали прозрачного расследования уголовного дела о краже угля при экспорте в Китай. С чем связаны протесты — в обзоре РБК
Фото: Туяна Зондуева / ТАСС
Фото: Туяна Зондуева / ТАСС

Когда и почему в Улан-Баторе вспыхнули протесты

  • В воскресенье, 4 декабря, на площади перед Дворцом правительства в Улан-Баторе собрались митингующие. Они потребовали раскрыть имена причастных к масштабным хищениям экспортного угля, предназначенного Китаю, и провести прозрачное расследование. «Мое требование — раскрыть имена воров угля», — цитировал News.mn одного из протестующих. К вечеру участники митинга разошлись, но вернулись на главную площадь монгольской столицы 5 декабря.
  • 5 декабря на площади перед Дворцом правительства собрались несколько тысяч человек. Протестующие вели себя более активно — подожгли новогоднюю елку, установленную на площади перед зданием правительства, а затем ворвались в здание. Из-за давки, которая возникла на площади, пострадали несколько человек — четверых доставили в больницу, получили травмы «несколько» сотрудников правоохранительных органов, сообщал представитель Минюста.
  • Вечером того же дня мэр города выпустил распоряжение о принудительном разгоне протестующих, если они не согласятся покинуть площадь и не разойдутся по домам в течение следующих двух часов, однако протестующие к вечеру покинули площадь. Власти страны также согласились создать рабочую группу для диалога с демонстрантами.
  • Протесты в Монголии проходили в условиях сильных морозов — днем 4 и 5 декабря температура воздуха в Улан-Баторе составляла минус 17 — минус 20 градусов днем и опускалась до минус 34 градусов ночью.

Правительственный кризис в Монголии и протесты из-за кражи угля. Главное
Video

Что известно о расследовании «угольного дела»

  • В прошлом месяце антикоррупционное ведомство Монголии объявило, что более 30 должностных лиц, в том числе исполнительный директор государственной угледобывающей компании «Эрдэнэс Тавантолгой» находятся под следствием по обвинению в хищениях. Эта компания контролирует месторождение Эрдэнэс Тавантолгой, запасы которого составляют 7,5 млрд тонн коксующегося угля — важнейшего компонента процесса производства стали и ключевого компонента доходов государственного бюджета Монголии.

  • Уголь является важнейшим источником монгольского бюджета: на его добычу приходится около 25% ВВП страны. При этом 86% своего экспорта Монголия отправляет в Китай, а уголь составляет более половины этого объема.
  • Монгольский депутат Тогмидын Доржханд говорил, что речь идет о потерях на сумму 40-45 трлн тугриков ($1,2 млрд).
  • Всего в стране расследуют десять уголовных дел, связанных с масштабными хищениями, говорил вице-премьер, министр экономики и развития Монголии Чимэдийн Хурэлбаатар. По его словам, уголовные производства касаются контрактов на поставки угля, в том числе и по железным дорогам.
  • В причастности к преступлению подозревают 15 должностных лиц, сейчас в отношении руководства АО «Эрдэнэс Тавантолгой», ООО «Тавантолгойская железная дорога», а также ряда министерств и ведомств проводится проверка, говорил министр.
  • Совет директоров «Тавантолгоя» заявил, что руководство компании к хищениям угля непричастно. Согласно заявлению организации основное экспортное условие контракта, по которому работает компания, заключается в том, что сама она после добычи угля не занимается его транспортировкой. Эта обязанность ложится на покупателя.
Читайте на РБК Pro
Чем опасна отмена драконовских антиковидных мер в Китае — The Economist
Вечный праздник в датской глубинке: каково работать в Lego — в 4 пунктах
«Недобанк» за $33 млрд: почему регуляторы не доверяют стартапу Revolut
Девять часов сна и никаких диет: 7 секретов молодости Джейн Фонды

Реакция властей Монголии и Китая

  • В связи с беспорядками в Улан-Баторе 5 декабря парламент Монголии собрался на внеочередное заседание, законодатели и правительство обсуждали необходимость ввести режим чрезвычайной ситуации в стране. Однако по итогам обсуждения эта идея поддержки не получила. Высказался против такой меры и президент страны Ухнаагийн Хурэлсух.
  • 6 декабря глава государства заявил, что в парламенте страны  (Великом государственном хурале) нужно провести общественные слушания и открыто информировать население о ходе расследования. Спикер парламента Гомбожавын Занданшатар заявил, что слушания начнутся в среду, 7 декабря. 
  • МИД Китая, комментируя ситуацию, заявил, что Пекин готов помочь Монголии в расследовании, если такая помощь понадобится. 
Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Монголия протесты уголь
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Президент Монголии не поддержал введение режима ЧП в Улан-Баторе
Политика
Сожгли ель, штурмовали правительство: кадры протестов в Монголии
Политика
Власти Монголии решили силой разогнать протестующих из-за кражи угля
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter