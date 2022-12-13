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В причастности к угольной афере в Монголии заподозрили бывшего президента

Фото: B.Rentsendorj / Reuters
Фото: B.Rentsendorj / Reuters

К афере с хищениями угля в Монголии, сведения о которой вызвали массовые протесты в стране, «прямо или косвенно» причастны бывший президент страны Халтмаагийн Баттулга, как минимум семеро депутатов парламента, высокопоставленные члены правительства и чиновники, бывший губернатор и руководители предприятий.

С таким заявлением, как сообщает News.mn выступил Антикоррупционный комитет.

Всего по этому делу ведется 22 расследования, 15 человек уже арестованы, еще 10 задержаны. В Антикоррупционном комитете для ускорения работы создана специальная рабочая группа по этому делу.

«В настоящее время проводится в общей сложности 22 расследования. В ходе расследований было проведено обыски на 47 объектах, 15 человек были арестованы и 10 задержаны», — сказал он.

Массовые протесты в столице страны Улан-Баторе начались 3 декабря 2022 года.

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