В Уфе аннулировали повестку мобилизованному после окончания призыва

Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Повестку, выданную жителю Уфы после окончания частичной мобилизации, аннулировали. Об этом РБК сообщили в военной прокуратуре Центрального военного округа.

О мобилизации уфимца 2 ноября сообщил телеграм-канал Baza. По его данным, повестку мужчине вручили в военкомате, куда его вызвали по телефону. 17 ноября он должен был явиться «для отбора на призыв по мобилизации».

В военной прокуратуре сообщили РБК, что по этому вопросу провели проверку, «в которой в целях устранения нарушений законодательства приняты меры прокурорского реагирования», но о том, каковы были результаты проверки, в комментарии не говорилось. Позже в ведомстве уточнили, что после проверки нарушения закона были устранены: «Повестка о вызове жителя г. Уфы для отбора на призыв по мобилизации аннулирована, о чем гражданину сообщено». Вместе с тем мужчину уведомили о необходимости явиться в военкомат «для уточнения сведений воинского учета».

После публикации Baza изданию UFA1.ru на горячей линии по вопросам мобилизации подтвердили, что жителям Уфы снова стали приходить повестки. «Из-за возврата отцов троих детей происходит замена. Поэтому в какой-то степени мобилизация еще идет», — объяснили в call-центре. 27 октября глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что из мест слаживания домой вернулись более 200 отцов семей с тремя детьми. «Важно, чтобы мы использовали слово не «возвращаем», а «замещаем», потому что мобилизационные задачи мы должны выполнить. Вместо этих ребят мы отправили других», — подчеркнул Хабиров.

На следующий день министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об окончании частичной мобилизации. Однако после этого в некоторых регионах сообщили, что граждан продолжают приглашать в военкоматы. 7 ноября фото повестки, которую получил житель Москвы, опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости». «Бумага» писала о новых повестках в Петербурге. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов пояснил, что такие документы продолжают приходить для уточнения учетных данных.

С 1 ноября по 31 декабря в России проходит осенний призыв на срочную службу.