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Пилота Azur Air в Уфе сняли с рейса на фоне мобилизации

Azur Air: пограничники сняли пилота с рейса из Уфы в Анталию
Пилота сняли с рейса, когда пассажиры уже были на борту самолета, в результате рейс задержали. Росавиация ранее попросила авиакомпании ежедневно сообщать о недопуске пилотов на рейсы из-за частичной мобилизации
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Одного из пилотов рейса из Уфы в Анталию остановили пограничники, сообщили РБК в пресс-службе Azur Air, комментируя сообщения о снятии пилота с рейса из-за мобилизации.

По данным компании, речь идет о рейсе, выполнявшемся 30 сентября.

«Воздушное судно находилось на месте стоянки, а пассажиры были на борту самолета. На время ожидания резервного пилота рейс был задержан. Авиакомпания разместила пассажиров в гостиницу, предоставила горячее питание и прохладительные напитки», — сообщили в авиакомпании.

По словам источника РБК в Azur Air, пилот, о котором идет речь, спустя несколько дней снова начал выполнять рейсы. Собеседник в другой авиакомпании заявил, что перевозчики пока не получили от Минтранса или Росавиации официального ответа о бронях для членов экипажей. По его словам, неформально эта ситуация решается с помощью справок от компании, которые пилоты и проводники относят в военкоматы, но ситуации всегда индивидуальные и зависят от военкоматов.

О переносе рейса в Анталию из-за подлежащего мобилизации пилота сообщал портал «Вся Уфа». По его данным, рейс для замены экипажа перенесли с 5:40 на 14:00. Mash позднее сообщил, что пассажиров рейса «два часа продержали на ВПП», а потом объявили по громкой связи, что взлет отменяется из-за запрета пересечения границы для второго пилота. Туристы рассказали, что ему приходила повестка, но он ее проигнорировал, сообщал телеграм-канал.

В конце сентября замглавы Росавиации Владимир Потешкин направил телеграмму авиакомпаниям, в которой попросил ежедневно сообщать о случаях, когда погранотряды ФСБ из-за частичной мобилизации отказывают членам экипажей в допуске на международные рейсы.

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко, Юлия Выродова Юлия Выродова
AZUR Air частичная мобилизация пилоты авиация авиалинии
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