Двух жителей Бердянска задержали из-за диверсионной деятельности
Двух жителей Бердянска Запорожской области задержали по подозрению в диверсионной деятельности, сообщает ГУВД региона.
Изъято «цифровое оборудование с информацией о причастности задержанных к диверсионной деятельности». Они «проходили службу в запрещенных в России организациях, отмечает ГУВД. У задержанных также изъяли 1,5 кг пластида, корпус гранаты Ф-1, запал и два электродетонатора. Не уточняется, где и как именно они планировали совершить преступление.
11 ноября агентство «РИА Новости» сообщило об уничтожении украинской диверсионной группы в Запорожской области.
По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, Украина усиливает войска на запорожской линии фронта. «Запорожское направление становится основным для наших противников в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны», — заявлял Рогов.
15 ноября самодельное взрывное устройство взорвалось у жилого дома в Мелитополе. Пострадал один человек.