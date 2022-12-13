Балицкий назвал мощность взрывных устройств, заложенных в Мелитополе

Балицкий назвал мощность взрывных устройств, заложенных под мостом в пригороде Мелитополя

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Мощность каждого из двух зарядов, заложенных у опоры моста через реку Молочная в селе Константиновка под Мелитополем составила 15–20 кг в тротиловом эквиваленте, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«По данным экспертов, мощность каждого из двух взрывных устройств составила 15–20 кг в тротиловом эквиваленте», — написал Балицкий.

Губернатор уточнил, что «диверсия, которую совершили преступники киевского режима», не повлияла на движение грузов и не отразится на логистическом и продовольственном сообщении региона.

Вечером 12 декабря член главного совета областной администрации Владимир Рогов заявил о двух взрывах в ближайшем пригороде Мелитополя — в селе Константиновка.

Позже он уточнил, что мост получил повреждения. «Основная цель террористов — нарушить поставки жизненно важных грузов: продуктов, лекарств и стройматериалов на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей», — заключил Рогов.

Движение по мосту временно приостановлено, в обход прокладывают объездную дорогу, сообщает телеграм-канал администрации Мариуполя.