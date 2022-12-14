В России выявили максимальное число случаев COVID-19 с конца октября

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В России за прошедшие сутки зафиксировано 7532 случая заражения коронавирусом, свидетельствуют данные оперативного штаба. Это максимум с 28 октября — тогда было зафиксировано 7606 заразившихся.

За сутки от COVID-19 умерло 55 человек. 1 607 пациентов госпитализировали.

Лидер по числу выявленных случаев среди субъектов — Москва (1701), по количеству госпитализаций — Санкт-Петербург (298).

13 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о подъеме заболеваемости ковидом в России. «Хочу напомнить, что у нас кроме подъема гриппа остается и есть подъем ковида. И сейчас идет небольшой сезонный подъем коронавируса. И пути передачи — одинаковые», — сказала она.

1 июля в России сняли все коронавирусные ограничения. Во второй половине лета заболеваемость COVID-19 начала расти, и в конце августа — начале сентября фиксировалось несколько десятков тысяч новых случаев инфицирования в сутки. Несмотря на это, Роспотребнадзор не видел необходимости в возвращении ограничений на федеральном уровне. В октябре заболеваемость пошла на спад.

В декабре Минздрав рекомендовал россиянам носить маски на фоне роста заболеваемости гриппом и СOVID-19. По мнению министра здравоохранения Михаила Мурашко, массового роста заболеваемости позволят избежать ревакцинация и соблюдение мер безопасности.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю заражаемость коронавирусом увеличилась на 11%, рост фиксируется в 52 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. За последние две недели большинство выявленных случаев относятся к линиям BA.4 и BA.5 омикрон-штамма (около 85%), из них 4,6% приходится на новый субвариант «цербер» (BQ.1).