Мишустин предупредил об «охоте» на российских специалистов из-за рубежа

Михаил Мишустин заявил об активизации «охоты» зарубежных компаний на специалистов в России

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Иностранные компании усилят «охоту» за российскими специалистами, поэтому важной задачей является сохранение научно-технического потенциала. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с членами экспертного совета при правительстве.

«Понятно, что сейчас зарубежные организации будут пытаться активнее «охотиться» на подающих надежды специалистов, молодых и опытных ученых. Особо такое желание они и не скрывают и публично об этом заявляют», — отметил Мишустин.

Он заявил, что правительству предстоит детально продумать систему мер, которая позволит защитить Россию «от потери интеллектуального и культурного капитала, поддержать тех, кто хочет развивать свои проекты, реализовывать прорывные идеи».

Ранее профессор Университета Помпеу Фабра в Барселоне Рубен Ениколопов, говоря о проблемах российской экономики в современных реалиях, подчеркнул важность человеческих ресурсов и отметил, что одной из главных проблем для будущего страны является «утечка мозгов». Как отметил экономист, отменить эмбарго на поставки товаров и вернуть логистические цепочки легче, чем вернуть уехавших людей.

Отъезд молодых специалистов из России активизировался на фоне объявления частичной мобилизации в конце сентября. По данным, которые привели в начале ноября в британской консалтинговой компании Oxford Economics, только в сентябре в Казахстан уехали около 200 тыс. россиян, в Грузию — 70 тыс. и в Армению — 60 тыс. человек.

По данным The Wall Street Journal на конец ноября, самым популярным направлением для сотрудников технологических компаний и высококвалифицированных специалистов стала Сербия. По словам сербских чиновников, на которых ссылается WSJ, с конца февраля в страну прибыли «не менее 50 тыс. и не более 100 тыс. человек».