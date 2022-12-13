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Бортников заявил об участившихся попытках терактов в приграничных районах

Директор ФСБ Бортников: за год в России выросло число террористических проявлений
Александр Бортников
Александр Бортников (Фото: Совет Федерации России / Global Look Press )

В 2022 году в России выросло число попыток терактов, заявил глава ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК). Прежде всего эта тенденция свойственна приграничным регионам ЦФО и ЮФО, отметил он.

«Правоохранительными органами на стадии приготовления предотвращено 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта», — заявил Бортников. По его словам, исполнителями большей части указанных преступлений были «члены украинских вооруженных формирований, а также лица, действующие по заданию спецслужб Украины».

Была пресечена деятельность 68 «законспирированных ячеек международных террористических организаций, а в пунктах пропуска задержаны более 400 «украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. «Не допущен въезд в Российскую Федерацию 1026 лиц, причастных к террористической деятельности», — отметил глава ФСБ.

В 2021 году в России не было допущено терактов. На стадии приготовления были предотвращены 65 террористических преступлений, пресечена деятельность 211 преступных групп и ликвидировано 236 нелегальных мастерских по производству оружия. В Россию не пустили 926 человек, причастных к террористической деятельности.

В ноябре этого года секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил об активации в приграничных регионах украинских диверсионно-разведывательных групп. Целью диверсий Патрушев назвал «объекты гражданской инфраструктуры», уничтожение которых повлечет за собой угрозу безопасности мирных жителей и экономический ущерб.

МВД отчиталось об увеличении за первые десять месяцев 2022 года числа преступлений с использованием оружия и боеприпасов почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами по приросту стали приграничные Курская (+675%) и Белгородская (+213,3%) области. Число преступлений, совершенных с использованием взрывчатых веществ и взрывных устройств, достигло максимума за последние шесть лет — 283.

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Александр Бортников Национальный антитеррористический комитет ФСБ теракты
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