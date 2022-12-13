Сальдо обвинил в покушении на своего заместителя диверсионную группу

Виталий Булюк (Фото: ТАСС)

Покушение на первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка организовала диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), использовалось самодельное взрывное устройство, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

«Это было взрывное, так называемое самодельное устройство. Самодельное такое устройство уже применялось в Херсоне неоднократно в отношении наших товарищей, в отношении наших работников. <...> Теперь по крайней мере ясно, что это работает ДРГ. Есть там достаточно много видеоматериала, как все произошло», — сказал врио главы региона.

Сальдо также подтвердил, что в результате взрыва погиб водитель Булюка. Сам первый замглавы администрации чувствует себя хорошо, угрозы жизни нет, но потребуется какое-то время для его реабилитации.

Булюк в администрации Херсонской области курирует вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов.

Подрыв автомобиля первого замглавы обладминистрации произошел накануне. Глава регионального минздрава Вадим Ильмиев говорил, что, по его данным, сработала «мина направленного действия». Водитель погиб на месте, Булюка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Сальдо в своем телеграм-канале заявил, что причастные к подрыву автомобиля его первого зама и «верного соратника» понесут наказание «по всей строгости законов военного времени».

За последние месяцы на территории новых регионов России не раз происходили атаки на чиновников. Так, 11 ноября самодельное устройство сработало около дома, где живет заместитель министра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрей Бойко. Последний получил легкую контузию.

Спустя четыре дня, 15 ноября, при взрыве в Мелитополе пострадал и был госпитализирован в тяжелом состоянии местный чиновник Дмитрий Трухин. Самодельное взрывное устройство сработало у него в подъезде.