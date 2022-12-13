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Сальдо обвинил в покушении на своего заместителя диверсионную группу

Сальдо: покушение на первого замглавы Херсонской области Виталия Булюка совершила ДРГ
Виталий Булюк
Виталий Булюк (Фото: ТАСС)

Покушение на первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка организовала диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), использовалось самодельное взрывное устройство, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

«Это было взрывное, так называемое самодельное устройство. Самодельное такое устройство уже применялось в Херсоне неоднократно в отношении наших товарищей, в отношении наших работников. <...> Теперь по крайней мере ясно, что это работает ДРГ. Есть там достаточно много видеоматериала, как все произошло», — сказал врио главы региона.

Сальдо также подтвердил, что в результате взрыва погиб водитель Булюка. Сам первый замглавы администрации чувствует себя хорошо, угрозы жизни нет, но потребуется какое-то время для его реабилитации.

Булюк в администрации Херсонской области курирует вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов.

Подрыв автомобиля первого замглавы обладминистрации произошел накануне. Глава регионального минздрава Вадим Ильмиев говорил, что, по его данным, сработала «мина направленного действия». Водитель погиб на месте, Булюка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Сальдо в своем телеграм-канале заявил, что причастные к подрыву автомобиля его первого зама и «верного соратника» понесут наказание «по всей строгости законов военного времени».

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За последние месяцы на территории новых регионов России не раз происходили атаки на чиновников. Так, 11 ноября самодельное устройство сработало около дома, где живет заместитель министра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрей Бойко. Последний получил легкую контузию.

Спустя четыре дня, 15 ноября, при взрыве в Мелитополе пострадал и был госпитализирован в тяжелом состоянии местный чиновник Дмитрий Трухин. Самодельное взрывное устройство сработало у него в подъезде.

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Теги
Владимир Сальдо Херсонская область покушение на убийство
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