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Клишас назвал непроходной идею ЛДПР о праве голосовать с 16 лет

Клишас: идея избирательных прав для граждан с 16 лет непродуманная и непроходная
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Идея ЛДПР разрешить россиянам голосовать на выборах с 16 лет непроходная, заявил глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Идея избирательных прав для граждан с 16 лет, на мой взгляд, непродуманная и непроходная», — написал сенатор в телеграм-канале.

12 декабря группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект с предложением разрешить 16-летним гражданам голосовать. Авторы проекта считают, что «если человек может работать, создавать семью, заводить детей, то он должен иметь право и выбирать власть».

Согласно действующему законодательству, голосовать на выборах в России разрешается с 18 лет. С этого же возраста можно стать кандидатом в депутаты на муниципальных выборах (а с 21 года — депутатом Госдумы).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать инициативу ЛДПР сказал, что это «новая новелла» и у Кремля нет позиции по данному вопросу.

Снизить возраст для участия в выборах с 18 до 16 лет предлагал и предыдущий глава ЛДПР Владимир Жириновский. «Молодежь в 16 лет уже зарабатывает, бывает, больше своих родителей, но голосовать не может», — объяснял он. Политик умер 6 апреля; его место занял депутат Леонид Слуцкий.

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