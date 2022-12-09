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Политика ,  
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«Известия» узнали о предложении ЛДПР разрешить голосовать с 16 лет

«Известия»: депутаты от ЛДПР внесут законопроект, дозволяющий голосовать с 16 лет

Группа депутатов от ЛДПР 12 декабря внесет в Госдуму законопроект с предложением разрешить голосовать молодым людям с 16 лет, сообщают «Известия» со ссылкой на пояснительную записку проекта.

«На сегодняшний день гражданин по достижении 16 лет, согласно Семейному кодексу РФ, может вступить в брак. Трудовое законодательство дает возможность с 16 лет заключать трудовой договор. Гражданское законодательство допускает предпринимательскую деятельность с 16-летнего возраста», — сказано в документе.

Кроме этого, как указали депутаты, многие молодые люди сейчас взрослеют гораздо раньше, чем принято считать. «Наделение 16-летних граждан политическими правами, обеспечение их правом голосовать на выборах считаем вполне обоснованным. Если человек может работать, создавать семью, заводить детей, то он должен иметь право и выбирать власть», — подчеркивают авторы проекта.

Согласно действующему законодательству голосовать на выборах в России разрешается с 18 лет. С этого же возраста молодой человек может стать кандидатом в депутаты на муниципальных выборах. А вот депутатом Госдумы может быть избран только гражданин, которому исполнился 21 год.

Один из авторов законопроекта, первый зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов пояснил «Известиям», что эта инициатива была разработана на фоне запросов, которые поступают в Госдуму. «Мы убеждены, что это повысит легитимность выборов. Потому что если возраст изменят, то резко возрастет количество избирателей: почти на 3 млн. Причем большинство из них будут мотивированы голосовать и пойдут на участки. Внесение законопроекта приурочено ко Дню конституции, чтобы подчеркнуть, что это стратегическая для страны задача», — отметил он.

Член фракции от КПРФ Николай Харитонов в беседе с «Известиями» отметил, что в партии в целом согласны с инициативой ЛДПР. «Надо понимать, что молодежь сегодня взрослеет рано. Почему бы ей не доверять на выборах», — указал он.

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В «Единой России» дадут оценку законопроекту после того, как его внесут в Госдуму, сообщил «Известиям» зампред фракции Адальби Шхагошев.

Зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов заявил газете, что его партия не поддержит проект. «Очевидно, что его авторы только хотят привлечь к себе внимание молодежи. Но, на мой взгляд, молодые люди в таком возрасте еще ничего не понимают в политике, рано им разрешать голосование», — пояснил он.

Это не первый раз, когда депутаты от ЛДПР предлагают разрешить голосовать с 16 лет. Так, в 2014 году депутат Госдумы Алексей Диденко подготовил аналогичный законопроект. Парламентарий тогда полагал, что разрешив молодым людям приходить на выборы, получится отвлечь их от уличных протестов. В итоге законопроект так и не был внесен в Госдуму.

В прошлом году депутаты областной думы Томской области предложили федеральным законодателям решение проблемы с голосованием на многодневных референдумах подростков, которым в период голосования исполняется 18 лет. Речь идет об участии в многодневном голосовании на референдуме молодых людей, которым на начало голосования все еще 17 лет, но до его окончания они достигают совершеннолетия, а следовательно, получают избирательные права.

Если референдум носит федеральный статус, то по закону молодой человек может принять в нем участие, если до конца многодневного голосования ему исполняется 18 лет. Однако для региональных или местных референдумов, которые идут несколько дней, условия участия таких граждан не определены. Томские депутаты предложили своим коллегам из Госдумы распространить федеральную норму на референдумы, проводящиеся на региональном и муниципальном уровнях.
 

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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