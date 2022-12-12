Кремль заявил об отсутствии позиции по возможности голосовать с 16 лет

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
В ВСУ заявили, что их средства ПВО не могут сбивать баллистические ракеты Политика, 15:54
«Биннофарм Групп» впервые вошла в рейтинг Forbes Пресс-релиз, 15:50
В горячке ИТ-импортозамещения бизнес теряет данные. Как этого избежать Pro, 15:47
Netflix показал ляпы со съемок сериала «Уэнсдэй» Тима Бёртона Life, 15:44
Кремль заявил об отсутствии планов по встрече Путина и Моди до конца года Политика, 15:37
Как геоаналитика изменила рынок розницы: кейс сети «Лента» РБК и СберАналитика, 15:32
США выступили за допуск России на Олимпиаду с жесткими ограничениями Спорт, 15:25
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Частные инвесторы и профучастники разошлись в прогнозах по акциям США Инвестиции, 15:25
Минобороны заявило о двух сбитых российскими ПВО в ДНР самолетах МиГ-29 Политика, 15:18
«Спрятаться в домик»: почему для ребенка так важно иметь свою комнату РБК и AFI Park Воронцовский, 15:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:07
Россия и Индия до конца года начнут расчеты в рупиях Финансы, 15:05
Гендиректор «Вкусно — и точка» назвал сроки появления аналога «Биг Мака» Бизнес, 14:59
Неймар рассказал о реакции бразильцев на поражение. Что происходит на ЧМ Спорт, 14:53
Политика ,  
0 

Кремль заявил об отсутствии позиции по возможности голосовать с 16 лет

Песков: у Кремля нет определенной позиции по предложению разрешить голосовать с 16 лет
С предложением разрешить голосовать с 16 лет выступили в ЛДПР. Авторы пояснили, что если человек может работать и создавать семью, то он должен иметь право и выбирать власть. «Позиции по этому вопросу у нас нет», — заявил Песков
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Кремль не имеет определенной позиции по предложенному ЛДПР законопроекту разрешить гражданам голосовать с 16 лет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это новая новелла. Какой-то позиции по этому вопросу у нас нет», — ответил Песков на вопрос об инициативе ЛДПР.

12 декабря группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект с предложением разрешить голосовать молодым людям с 16 лет. «На сегодняшний день гражданин по достижении 16 лет, согласно Семейному кодексу России, может вступить в брак. Трудовое законодательство дает возможность с 16 лет заключать трудовой договор. Гражданское законодательство допускает предпринимательскую деятельность с 16-летнего возраста», — сказано в документе.

Помимо этого, как указали авторы проекта, многие молодые люди сейчас взрослеют гораздо раньше, чем принято считать. «Наделение 16-летних граждан политическими правами, обеспечение их правом голосовать на выборах считаем вполне обоснованным. Если человек может работать, создавать семью, заводить детей, то он должен иметь право и выбирать власть», — подчеркивают авторы проекта.

Согласно действующему законодательству голосовать на выборах в России разрешается с 18 лет. С этого же возраста можно стать кандидатом в депутаты на муниципальных выборах. Депутатом Госдумы можно быть избранным с 21 года.

Ранее один из авторов документа, первый зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов пояснял «Известиям», что эта инициатива была разработана на фоне запросов, которые поступают в Госдуму. «Мы убеждены, что это повысит легитимность выборов. Потому что если возраст изменят, то резко возрастет количество избирателей: почти на 3 млн. Причем большинство из них будут мотивированы голосовать и пойдут на участки. Внесение законопроекта приурочено ко Дню Конституции, чтобы подчеркнуть, что это стратегическая для страны задача», — отмечал он.

Читайте на РБК Pro
Почему ходить на прогулки зимой может быть полезнее, чем летом
Как новая налоговая система изменит работу компаний в 2023 году
Как выглядит настоящая уверенность в себе и как она влияет на карьеру
«Уронить корону»: топ-менеджер сменил корпорацию на стартап — каково это

Член фракции от КПРФ Николай Харитонов сообщил газете, что в партии в целом согласны с инициативой ЛДПР. В «Единой России» дадут оценку законопроекту после того, как его внесут в Госдуму, рассказал тогда зампред фракции Адальби Шхагошев.

Зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов заявил, что его партия не поддержит проект. «Очевидно, что его авторы только хотят привлечь к себе внимание молодежи. Но, на мой взгляд, молодые люди в таком возрасте еще ничего не понимают в политике, рано им разрешать голосование», — пояснил он.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Илья Пламенев Илья Пламенев
голосование ЛДПР 16 лет Госдума Дмитрий Песков
Материалы по теме
«Известия» узнали о предложении ЛДПР разрешить голосовать с 16 лет
Политика
Минцифры сообщило о 35 тыс. атак на систему электронного голосования
Политика
ЦИК отказалась от закупки электронных урн нового поколения
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter