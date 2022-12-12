Кремль заявил об отсутствии позиции по возможности голосовать с 16 лет

Песков: у Кремля нет определенной позиции по предложению разрешить голосовать с 16 лет

С предложением разрешить голосовать с 16 лет выступили в ЛДПР. Авторы пояснили, что если человек может работать и создавать семью, то он должен иметь право и выбирать власть. «Позиции по этому вопросу у нас нет», — заявил Песков

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Кремль не имеет определенной позиции по предложенному ЛДПР законопроекту разрешить гражданам голосовать с 16 лет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это новая новелла. Какой-то позиции по этому вопросу у нас нет», — ответил Песков на вопрос об инициативе ЛДПР.

12 декабря группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект с предложением разрешить голосовать молодым людям с 16 лет. «На сегодняшний день гражданин по достижении 16 лет, согласно Семейному кодексу России, может вступить в брак. Трудовое законодательство дает возможность с 16 лет заключать трудовой договор. Гражданское законодательство допускает предпринимательскую деятельность с 16-летнего возраста», — сказано в документе.

Помимо этого, как указали авторы проекта, многие молодые люди сейчас взрослеют гораздо раньше, чем принято считать. «Наделение 16-летних граждан политическими правами, обеспечение их правом голосовать на выборах считаем вполне обоснованным. Если человек может работать, создавать семью, заводить детей, то он должен иметь право и выбирать власть», — подчеркивают авторы проекта.

Согласно действующему законодательству голосовать на выборах в России разрешается с 18 лет. С этого же возраста можно стать кандидатом в депутаты на муниципальных выборах. Депутатом Госдумы можно быть избранным с 21 года.

Ранее один из авторов документа, первый зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов пояснял «Известиям», что эта инициатива была разработана на фоне запросов, которые поступают в Госдуму. «Мы убеждены, что это повысит легитимность выборов. Потому что если возраст изменят, то резко возрастет количество избирателей: почти на 3 млн. Причем большинство из них будут мотивированы голосовать и пойдут на участки. Внесение законопроекта приурочено ко Дню Конституции, чтобы подчеркнуть, что это стратегическая для страны задача», — отмечал он.

Член фракции от КПРФ Николай Харитонов сообщил газете, что в партии в целом согласны с инициативой ЛДПР. В «Единой России» дадут оценку законопроекту после того, как его внесут в Госдуму, рассказал тогда зампред фракции Адальби Шхагошев.



Зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов заявил, что его партия не поддержит проект. «Очевидно, что его авторы только хотят привлечь к себе внимание молодежи. Но, на мой взгляд, молодые люди в таком возрасте еще ничего не понимают в политике, рано им разрешать голосование», — пояснил он.