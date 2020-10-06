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Жириновский предложил снизить до 16 лет возраст участия в выборах

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России следует снизить возраст для участия в выборах до 16 лет. Такое предложение высказал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

«Давайте понизим избирательный возраст до 16 лет. Сейчас молодежь другая. Иная бабушка или дедушка в 80–90 лет уже плохо соображает, но голосует. <...> А молодежь в 16 уже зарабатывает, бывает, больше своих родителей, но голосовать не может», — привела пресс-служба слова Жириновского.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В 2014 году с такой идей выступил депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко. Он пояснял, что подготовленный им законопроект позволит отвлечь молодых людей от уличных протестов, если им разрешат участвовать в выборах. Кроме того, по словам Диденко, молодежь сможет повысить явку на выборах в сентябре: взрослые в начале осени зачастую продолжают отдыхать, а молодые люди возвращаются домой из-за начала учебного года.

Как сообщали «РИА Новости», до 16 лет возрастной порог для голосования в 2019 году предлагала понизить и член конституционного комитета Совфеда Елена Афанасьева.

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