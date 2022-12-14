Прокуроры не нашли нарушений прав морпехов после их обращения к Кожемяко

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 66,7 (+0,43) Инвестиции, 13 дек, 19:29
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 63,21 (+0,44) Инвестиции, 13 дек, 19:29
Традиции респектабельной классики: какая недвижимость подчеркивает статус РБК и Амарант, 10:32
Что такое блокчейн и когда он появился ПАО Сбербанк, 10:29
Конец эпохи: почему инвесторов больше не интересует SPAC Pro, 10:22
Американские горки: как изменился рекламный рынок в 2022 году ПАО Сбербанк, 10:20
«Ведомости» узнали о предложении Минфина объединить ОМС и ДМС Общество, 10:11
Пять способов увеличить доход бюджета: от тюремной реформы до экосбора Партнерский проект, 10:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:04
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как российские аналоги Coca-Cola и Pepsi захватили «территорию праздника» Pro, 10:02
Овечкин рассказал, что помогло ему забросить 800 шайб в НХЛ Спорт, 10:01
В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков Общество, 10:00
Риелторы зафиксировали ценовую стагнацию в ЖК бизнес-класса в Москве Недвижимость, 09:55
В Курской области из-за снегопада без света остались 35 тыс. человек Общество, 09:50
Пробки в Москве впервые с марта достигли 10 баллов Общество, 09:47
Курс евро превысил ₽68 впервые с 30 мая Инвестиции, 09:46
Военная операция на Украине ,  
0 

Прокуроры не нашли нарушений прав морпехов после их обращения к Кожемяко

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Военная прокуратура Тихоокеанского флота (ТОФ) не нашла нарушений при проверке сообщений о потерях бригады с Дальнего Востока. Об этом в ведомстве сообщили РБК.

Ранее в соцсетях появилось обращение от имени пехоты 155-й бригады ТОФ к Кожемяко, в котором говорится о «больших неоправданных потерях» в боях в районе Павловки в ДНР, в связи с чем морпехи попросили обратиться в Минобороны для разбирательства. 7 ноября губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил проверить сообщения о потерях морской пехоты в зоне военной спецоперации, о чем сообщалось в телеграм-канале правительства региона.

«Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации», — говорилось в сообщении.

«В ходе надзорных мероприятий нарушений закона и прав военнослужащих бригады при выполнении поставленных вышестоящим командованием задач в условиях специальной военной операции военной прокуратурой Тихоокеанского флота не выявлялось», — говорится в сообщении военной прокуратуры, адресованном РБК. Там также напомнили, что в соответствии с указом президента России данные о потерях «в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций составляют государственную тайну», а единственный, кто может распоряжаться этой информацией, — Минобороны. В прокуратуре также сослались на опровержение от Минобороны, опубликованное 7 ноября.

В оборонном ведомстве заявили, что «за счет грамотных действий командиров подразделений» потери морских пехотинцев в составе 155-й бригады «не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй».

На следующий день Кожемяко опубликовал видео с военными, говорящими от имени морпехов 155-й бригады, что в районе Павловки тяжелая ситуация, но служащие «продолжают давить противника, выполняя поставленную задачу».

Читайте на РБК Pro
Успеть к нужной дате: семь принципов эффективной разработки ПО
«А то станешь дворником»: как лучше объяснить ребенку, зачем учиться
«Уронить корону»: топ-менеджер сменил корпорацию на стартап — каково это
КНР задумалась о покупке нефти за юани. Пошатнет ли это гегемонию доллара

155-я отдельная бригада морской пехоты входит в состав Тихоокеанского флота. Она была сформирована 1 декабря 1968 года на базе 55-й дивизии. В конце марта президент Владимир Путин присвоил ей звание гвардейской за героизм, стойкость и мужество, проявленные в условиях вооруженных конфликтов.

Прокуроры не нашли нарушений прав морпехов после их обращения к Кожемяко
Прокуроры не нашли нарушений прав морпехов после их обращения к Кожемяко

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
Военная прокуратура Тихоокеанский флот новости морпехи военные потери
Материалы по теме
Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь
Политика
Подоляк назвал потери Украины с начала военных действий
Политика
Замглавкома ВМФ рассказал о роли морпехов и флота при занятии Бердянска
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter