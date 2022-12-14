Прокуроры не нашли нарушений прав морпехов после их обращения к Кожемяко

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Военная прокуратура Тихоокеанского флота (ТОФ) не нашла нарушений при проверке сообщений о потерях бригады с Дальнего Востока. Об этом в ведомстве сообщили РБК.

Ранее в соцсетях появилось обращение от имени пехоты 155-й бригады ТОФ к Кожемяко, в котором говорится о «больших неоправданных потерях» в боях в районе Павловки в ДНР, в связи с чем морпехи попросили обратиться в Минобороны для разбирательства. 7 ноября губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил проверить сообщения о потерях морской пехоты в зоне военной спецоперации, о чем сообщалось в телеграм-канале правительства региона.

«Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации», — говорилось в сообщении.

«В ходе надзорных мероприятий нарушений закона и прав военнослужащих бригады при выполнении поставленных вышестоящим командованием задач в условиях специальной военной операции военной прокуратурой Тихоокеанского флота не выявлялось», — говорится в сообщении военной прокуратуры, адресованном РБК. Там также напомнили, что в соответствии с указом президента России данные о потерях «в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций составляют государственную тайну», а единственный, кто может распоряжаться этой информацией, — Минобороны. В прокуратуре также сослались на опровержение от Минобороны, опубликованное 7 ноября.

В оборонном ведомстве заявили, что «за счет грамотных действий командиров подразделений» потери морских пехотинцев в составе 155-й бригады «не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй».

На следующий день Кожемяко опубликовал видео с военными, говорящими от имени морпехов 155-й бригады, что в районе Павловки тяжелая ситуация, но служащие «продолжают давить противника, выполняя поставленную задачу».

155-я отдельная бригада морской пехоты входит в состав Тихоокеанского флота. Она была сформирована 1 декабря 1968 года на базе 55-й дивизии. В конце марта президент Владимир Путин присвоил ей звание гвардейской за героизм, стойкость и мужество, проявленные в условиях вооруженных конфликтов.