Минобороны показало кадры пуска ракет из «Искандеров» по объектам ВСУ

Минобороны России показало кадры пуска ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» по военным объектам Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства, его расширенную версию приводит «РИА Новости».

На кадрах видно, как военные снимают с пусковой установки маскировочную сетку, затем комплекс начинает движение. Когда он прибывает к назначенному месту, установку выравнивают. По приказу командира ракету запускают в воздух. На кадрах видно, как снаряд поднимается в небо. Момент попадания в цель на видео не попал.

«Искандеры» разработало Конструкторское бюро машиностроения в подмосковной Коломне. В основном эти комплексы применяют для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также важных объектов, которые те прикрывают. Дальность «Искандеров» составляет до 500 км. Комплексы используют крылатые ракеты.