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Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ в Балашихе
МЧС: открытое горение в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе ликвидировано
Открытое горение в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе ликвидировано, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.
Пожар начался утром: на площадке перед торговым центром загорелись стройматериалы, затем огонь распространился на первый этаж здания. В 11:55 возгорание локализовали на площади 9000 кв. м.
В тушении участвовали 133 человека и 42 единицы техники, включая вертолет. Один человек пострадал.
Во Всероссийском союзе страховщиков предварительно оценили ущерб от пожара примерно в 5 млрд руб., но не исключили, что, «если все сгорит», эта сумма может достичь 10 млрд руб.
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