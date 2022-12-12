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Пожар в ТЦ в Балашихе локализовали

МЧС: пожар в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе локализовали на площади 9000 кв. м

Пожар в ТЦ в Балашихе локализовали
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Пожар в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе локализован на площади 9000 кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«В 11:55 пожар локализован на площади 9000 кв. м. На месте специалистами лаборатории по замеру ПДК (предельно допустимой концентрации) взяты пробы воздуха. <...> Вредных веществ в воздухе не зафиксировано», — говорится в сообщении пресс-службы.

ТЦ «Стройпарк» загорелся утром 12 декабря, у него обрушилась кровля. По данным МЧС, на открытой площадке перед ТЦ загорелись стройматериалы, огонь распространился на первый этаж. Тушение осложнено наличием внутри здания легковоспламеняющейся продукции.

В борьбе с пожаром участвуют 35 единиц техники и 110 человек, в том числе вертолет МЧС Ми-8. Пожару присвоен четвертый ранг сложности. По предварительной информации, пострадал один человек.

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