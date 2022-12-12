Вертолет Ми-8 МЧС привлекли для тушения пожара в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе

К тушению пожара в ТЦ в Балашихе привлекли вертолет

Для тушения пожара в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе привлекли вертолет МЧС Ми-8. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

«Пожарные работают по повышенному рангу № 4. К тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, более 100 человек личного состава и 35 единиц техники», — сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, на открытой площадке перед ТЦ загорелись стройматериалы. Сначала площадь пожара достигала 350 кв. м, но вскоре увеличилась до 10 тыс. кв. м. В МЧС отмечали, что тушение осложнено наличием внутри легковоспламеняющейся продукции.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что причиной пожара могло стать короткое замыкание из-за дождя.