Союз страховщиков оценил ущерб от пожара в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе в ₽5 млрд

Страховщики оценили ущерб от пожара в ТЦ в Балашихе в ₽5 млрд

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Всероссийский союз страховщиков оценивает ущерб от пожара в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе примерно в 5 млрд руб., сообщил РБК президент ВСС Евгений Уфимцев.

«Если все сгорит, то может и больше — до 10 млрд руб.», — добавил он.

Пожар в «Стройпарке» начался около 10:00 12 декабря. По данным МЧС, на открытой площадке перед ТЦ загорелись строительные материалы. Позже огонь распространился на первый этаж, его тушение осложнилось наличием внутри здания стройматериалов и легковоспламеняющейся продукции. Сперва площадь возгорания была 350 кв. м, а к 10:19 мск выросла до 10 тыс. кв. м. Открытое горение ликвидировали.

Video

Пожару присвоили четвертый ранг сложности. В тушении участвовали 35 единиц техники и 110 человек, в том числе вертолет Ми-8. МЧС сообщает об одном пострадавшем.

Экстренные службы сообщили ТАСС, что причиной пожара в ТЦ стало короткое замыкание из-за дождя. Позже эту версию подтвердил агентству прокурор города Никита Брыкин.