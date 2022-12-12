Пожар в строительном торговом центре в Балашихе. Фоторепортаж

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Песков исключил проведение большой пресс-конференции Путина до конца года Политика, 14:23
Как люди распоряжаются крупными выигрышами в лотерею РБК и Столото, 14:23
Кремль заявил об отсутствии позиции по возможности голосовать с 16 лет Политика, 14:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:22
Кремль заявил, что в конфлике в Косово нужно обеспечить интересы сербов Политика, 14:17
Большунов не увидел шоу в споре с Устюговым о «мешках» в сборной Спорт, 14:07
Школьник получил пулевое ранение в Кузьминском лесопарке Москвы Общество, 14:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
РЖД предложили убрать с путей каждый восьмой грузовой вагон Бизнес, 14:00
Знай клиентов и конкурентов: как развивать бизнес и управлять рисками РБК и СберАналитика, 14:00
Вильфанд предупредил о сильных осадках в европейской части России Общество, 13:57
«ВКонтакте» представила приложение для Apple Watch Life, 13:50
Банк «Открытие» зачислит торговую выручку в день проведения платежа Пресс-релиз, 13:41
Батареи на суровую зиму: как локализуют электромобили для России Национальные проекты, 13:41
США пообещали пригласить Россию на форум АТЭС в 2023 году Политика, 13:40
Общество ,  
0 

Пожар в строительном торговом центре в Балашихе. Фоторепортаж

Утром 12 декабря на территории магазина «Стройпарк» в Балашихе начался пожар. Как тушат огонь в строительном торговом центре — в фоторепортаже РБК
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Как сообщает МЧС России, на момент прибытия пожарных наблюдалось горение мусора на открытой площадке. Площадь возгорания составляла 200 кв. м

Фото:Александра Большакова / ТАСС
Фото: Александра Большакова / ТАСС

Позднее в МЧС сообщили, что огонь быстро распространился и площадь пожара увеличилась до 9 тыс. кв.м, в здании обрушилась крыша

Фото:РИА Новости
Фото: РИА Новости

К 10:19 мск пожару присвоен четвертый ранг из пяти возможных. К 12:15 мск открытый огонь удалось ликвидировать. К тушению огня привлечены более 130 человек и более 40 единиц техники. МЧС сообщало о привлечении вертолета к тушению

Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

Прокуратура Московской области организовала проверку из-за возгорания в строительном торговом центре.

СК по Московской области возбудил уголовное дело по факту пожара. «После локализации пожара планируется проведение осмотра, а также назначения комплекса экспертиз», — заявили в ведомстве

Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

До прибытия пожарных с места происшествия были эвакуированы четыре человека

Фото:Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
МЧС России заявило, что в результате пожара пострадал один человек. По данным «РИА Новости», пострадавший — охранник торгового центра. Мужчина пытался самостоятельно тушить огонь до приезда спасателей и получил ожоги верхних дыхательных путей
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
На фото: Балашиха, Московская область
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Дарья Букина Дарья Букина
мультимедиа Пожар Балашиха
Материалы по теме
Пожар в ТЦ в Балашихе локализовали
Общество
К тушению пожара в ТЦ в Балашихе привлекли вертолет
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter