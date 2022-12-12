Пожар в строительном торговом центре в Балашихе. Фоторепортаж
Утром 12 декабря на территории магазина «Стройпарк» в Балашихе начался пожар. Как тушат огонь в строительном торговом центре — в фоторепортаже РБК
Как сообщает МЧС России, на момент прибытия пожарных наблюдалось горение мусора на открытой площадке. Площадь возгорания составляла 200 кв. м
Позднее в МЧС сообщили, что огонь быстро распространился и площадь пожара увеличилась до 9 тыс. кв.м, в здании обрушилась крыша
Прокуратура Московской области организовала проверку из-за возгорания в строительном торговом центре.
СК по Московской области возбудил уголовное дело по факту пожара. «После локализации пожара планируется проведение осмотра, а также назначения комплекса экспертиз», — заявили в ведомстве
До прибытия пожарных с места происшествия были эвакуированы четыре человека