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Война санкций ,  
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Новая Зеландия ввела санкции против 14 россиян и семи организаций

Новая Зеландия ввела санкции против руководства оборонных предприятий и членов ЧВК Вагнера
Под ограничительные меры попали два информагентства, члены ЧВК Вагнера и руководители ряда оборонных предприятий

Новая Зеландия ввела санкции против 14 россиян, а также семи оборонных предприятий и СМИ, сообщается на сайте правительства.

Под ограничительные меры попали:

  • руководители и акционеры компаний, разрабатывающих и производящих ракеты и огнестрельное оружие,
  • «члены неонацистских военизированных формирований», связанные с ЧВК Вагнера;
  • два информагентства — «ИнфоРос» и крымское News Front.

Кто конкретно из граждан и предприятий вошел в санкционный список, не раскрывается. Активы лиц и организаций, попавших под санкции, будут заморожены. Фигурантам списка запрещено посещать Новую Зеландию. 

С конца февраля Новая Зеландия неоднократно ужесточала санкции против России. Страна ограничила экспорт в Россию и сократила российский импорт. К 31 октября в ее санкционный список входят более чем 1,2 тыс. физических и юридических лиц, в том числе представители российского руководства.

МИД России, говоря о введении санкций со стороны Новой Зеландии, обвинил страну в «послушном следовании курсу коллективного Запада». Весной ведомство ввело ответные ограничительные меры против руководства Новой Зеландии. «Каждый антироссийский шаг — от введения новых персональных санкций до ограничения двусторонних экономических отношений, что наносит ущерб интересам самих австралийцев — получит решительный отпор», — заявили в МИДе.

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