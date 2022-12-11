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Общество ,  
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В Москве выпало более 20% месячной нормы осадков за неполные сутки

В Москве менее чем за сутки выпало 12 мм осадков, что превысило 20% месячной нормы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метербюро.

В метеобюро отметили, что обильные осадки в Москву принес южный циклон. «По предварительным оценкам, прирост осадков вчера днем и минувшей ночью превысил 20% месячной нормы», — сказал собеседник агентства.

Месячная норма осадков декабря в Москве составляет 56 мм. По прогнозам синоптиков, 11 декабря, 12 декабря и 13 декабря в столице ожидаются мокрый снег, дождь и гололед.

На сайте Гидрометцентра говорится, что в Москве до 21:00 11 декабря действует предупреждение о гололеде и налипании мокрого снега. Погодные условия расцениваются как потенциально опасные.

В МЧС рекомендовали водителям двигаться с небольшой скоростью, увеличить дистанцию между автомобилями, а также отказаться от внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений.

Вечером 10 декабря в столичных аэропортах были задержаны 32 рейса. Так, в аэропорту Внуково были задержаны 17 рейсов, в Домодедово — 6, а в Шереметьево — 9.

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Представители Внуково и Домодедово рассказали «Известиям», что задержки происходили в связи с проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. Помимо этого службы гавани чистили и обрабатывали химическими реагентами взлетно-посадочные полосы от снега и льда.

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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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