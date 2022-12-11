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Война санкций ,  
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Песков заявил, что России придется жить в условиях конфронтации

Песков: России придется жить в условиях конфронтации и иметь «запас прочности»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Россия должна иметь запас прочности, потому что ей придется жить в условиях конфронтации с Западом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Мы не движемся, мы уже приехали на станцию под названием «конфронтация». И нам нужно быть собранными, мощными и нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации», — сказал Песков в ответ на вопрос, к чему движется Россия и не ухудшится ли ситуация в отношениях с Западом.

Он добавил, что Россию «никто не любит и любить особо не собирается». «Конечно, говоря — «нас никто не любит», я имею в виду — на коллективном Западе», — уточнил представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что западные страны предпринимают попытки ослабить Россию и «раскачать» ее суверенитет.

В конце сентября во время своего выступления по случаю подписания договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России он заявил, что Запад продолжает искать новый шанс развалить Россию, «стравить ее народы и обречь их на нищету и вымирание».

«Им просто не дает покоя, что в мире есть такая великая, огромная страна с ее территорией, природными богатствами, ресурсами, с народом, который не умеет и никогда не будет жить по чужой указке», — отметил глава государства.

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Отношения России и стран Запада резко ухудшились, после того как 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. США и ЕС ввели против России санкции, которые затронули промышленность и финансовую систему страны.

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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