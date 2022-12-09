Путин заявил, что Запад сознательно идет на умножение хаоса

Элиты Запада любыми средствами пытаются сохранить свое политическое, экономическое, военное и идеологическое доминирование, в результате чего в мире растет конфликтный потенциал, объяснил Путин

Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Западные элиты «сознательно идут на умножение хаоса и обострение международной обстановки» и делают ставку на силовой фактор. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ.

«Они фактически разрушили десятилетиями создаваемую архитектуру стратегической стабильности, агрессивно расширяют географию экспансии НАТО», — сказал он.

По его словам, США и союзники любыми средствами пытаются сохранить свое политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование, в результате чего в мире растет конфликтный потенциал.

Помимо этого, Запад поощрял террор в Донбассе, использует украинский народ как «пушечное мясо» и как таран против России, продолжает снабжать ее оружием и боеприпасами, толкая ее на самоубийственный путь, подчеркнул Путин.

На этом фоне российский лидер призвал оборонные ведомства СНГ и ШОС продолжать совершенствовать оперативные возможности миротворческих частей и продолжать работу по их подключению к операциям ООН, направленным на поддержание мира.

Ранее Путин говорил, что Запад очень умело подносил фитиль к распаду России, как это делали на Украине, вмешиваясь в ее внутренние дела и внедряя в сознание ее граждан псевдоценности после распада СССР.

В конце сентября во время своего выступления перед подписанием договоров о включении Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав России Путин отмечал, что западные страны продолжают искать новый шанс развалить Россию, «стравить ее народы и обречь их на нищету и вымирание».

По его словам, в 1991 году Запад рассчитывал, что Россия не оправится от потрясений и развалится, однако страна устояла и возродилась, что «просто не дает покоя» западным элитам.