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Военная операция на Украине ,  
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На Украине переименуют названный в честь советского генерала город

Комиссия Ватутинского городского совета решила переименовать город Ватутино (Черкасская область Украины), названный в честь советского генерала Николая Ватутина, в Богачево, сообщает пресс-служба горсовета.

На заседании комиссии предлагалось 50 вариантов новых названий города. «Предложения относительно будущего названия города были разные, которые были связаны как с нашей местностью, так и страны в целом, но наибольшее количество голосов набрало название Богачево — 206», — говорится в сообщении. Богачево — это название железнодорожной станции в Ватутино.

Вопрос о переименовании города решили вынести на заседание очередной сессии городского совета, которое состоится 22 декабря.

Николай Ватутин в годы Великой Отечественной войны был командующим войск Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронта. После гибели его именем были названы города и улицы в России и на Украине.

После начала военной операции на Украине возобновились инициативы по переименованию «российских» названий топонимов и других объектов, демонтажу памятников после начала российской спецоперации в конце февраля. Летом украинское Минкультуры инициировало создание специального Совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который займется координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого».

В августе мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что депутаты горсовета утвердили переименование 95 улиц, переулков и площадей столицы Украины, названия которых связаны с Россией. В октябре местные власти переименовали еще 40 топонимов в городе. Всего на голосование вынесено 296 объектов, уточнил Кличко.

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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