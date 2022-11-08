Bloomberg узнал, что ЕС пересмотрит механизм помощи Украине на $18 млрд

Выделить Киеву в 2023 году €18 млрд в виде льготных кредитов ранее пообещала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Источники Bloomberg сообщили, что после критики со стороны США ЕС намерен сделать поддержку более «предскадсказуемой»

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Евросоюз предложит в среду, 9 ноября, новый механизм по предоставлению Украине финансовой помощи в размере €18 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их данным, новый механизм определит «устойчивую основу «для покрытия финансовых расходов Украины в 2023 году и подготовит почву для проведения восстановительных работ на территории страны.

Евросоюз, как утверждает агентство, намерен сделать поддержку Киева более «предсказуемой» после критики со стороны США и Украины из-за задержек в предоставлении помощи.

6 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение Киеву на 2023 год €18 млрд в виде «льготных кредитов», которые должны «в значительной степени покрыть финансовые потребности» страны. Программа предусматривает финансирование украинского бюджета в размере до €1,5 млрд в месяц. По данным Bloomberg, Киев может получить первый транш помощи в январе.

Ранее фон дер Ляйен говорила, что в 2023 году Украине будет нужно от €3 до €5 млрд в месяц (€36–60 млрд в год) только на текущие бюджетные расходы, включая выплаты зарплат и пенсий.

После начала боевых действий на Украине ЕС ввел против Москвы несколько пакетов санкций, а также продолжает оказывать Киеву финансовую и военную помощь. Например, летом Европейский совет одобрил выделение Киеву дополнительной финансовой помощи в размере €9 млрд. В октябре украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что без нее жители страны могут остаться без выплат.

В июле советник президента Украины по экономике Олег Устенко оценивал дефицит государственного бюджета страны к концу года в $50 млрд, или 30–35% ВВП. По его словам, в условиях боевых действий ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.

Согласно отчету Нацбанка Украины, экономика в 2022 году сократится на 32%, но в последующие годы инфляция начнет замедляться, а экономика в 2023–2024 годах будет расти на 4–5%.