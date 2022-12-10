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Общество ,  
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В Новосибирске в гаражном кооперативе из-за взрыва газа погиб мужчина

В Новосибирске в гаражном кооперативе из-за взрыва газа погиб мужчина

Фото:МЧС России по Новосибирской области Фото:МЧС России по Новосибирской области Фото:МЧС России по Новосибирской области Фото:МЧС России по Новосибирской области Фото:МЧС России по Новосибирской области Фото:МЧС России по Новосибирской области Фото:МЧС России по Новосибирской области Фото:МЧС России по Новосибирской области

В гаражном кооперативе в Кировском районе Новосибирска произошел взрыв газа, в результате чего обрушились несколько гаражей и погиб один человек, сообщает региональное управление Следственного комитета.

«В гаражном кооперативе Кировского района произошла разгерметизация газового баллона, в результате чего обрушилась конструкция нескольких капитальных гаражей. В ходе проведения разбора завалов обнаружено тело мужчины», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что всего повреждены десять гаражей: из них три полностью обрушены, у трех повреждены стены, у четырех повреждены ворота.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.

9 декабря в двухэтажном жилом доме в Рязани произошел взрыв, два человека пострадали, семерых эвакуировали. По данным МЧС, обрушилась межкомнатная перегородка, вследствие чего в первом подъезде дома второй этаж здания частично обрушился на первый, в итоге были разрушены две квартиры.

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Губернатор Рязанской области Павел Малков говорил, что произошел взрыв газа. Позже в МЧС заявили, что в качестве вероятной версии обрушения части дома также рассматривают взрыв самогонного аппарата.

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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