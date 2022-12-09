В жилом доме в Рязани взорвался газ

В Рязани в жилом двухэтажном доме взорвался газ, пострадали два человека

Фото: Pavelmalkov_official / Telegram

В Рязани в двухэтажном жилом доме, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, два человека пострадали. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Дом двухэтажный четырехподъездный, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«По предварительной информации, произошло частичное обрушение межкомнатной перегородки и перекрытия между первым и вторым этажом», — отметили там. В экстренной службе уточнили, что возгорания нет.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что причиной взрыва стал самогонный аппарат.

4 декабря в Нижневартовске обрушились два этажа негазифицированного дома после взрыва газа. 6 декабря МЧС по ХМАО заявило о восьми погибших по итогам поисково-спасательных работ, однако позднее власти сообщили о смерти в ожоговом центре еще одной женщины. Глава МЧС Александр Куренков сообщал, что взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона. Всего обрушились пять квартир. После произошедшего глава региона Наталья Комарова поручила всем муниципалитетам проверить продавцов и заправщиков баллонов.

5 декабря в жилом доме в Ярославле взорвался газ, в результате чего обрушились перекрытия на чердаке и кровля. Спасатели эвакуировали из здания 44 жителя, пострадал один человек.