МЧС назвало основной версию о взрыве самогонного аппарата в доме в Рязани

Фото: 62.mchs.gov.ru

В МЧС назвали наиболее вероятной версию о взрыве самогонного аппарата в жилом доме в Рязани. Об этом пресс-служба министерства сообщила порталу «РЗН.инфо».

«В настоящее время данная версия рассматривается как наиболее вероятная, по предварительной информации, произошло воспламенение парогазовоздушной смеси от открытого источника огня в районе газовой плиты», — говорится в сообщении экстренной службы.

9 декабря в Рязани, в двухэтажном жилом доме, произошел взрыв. Тогда предварительной причиной взрыва считался газ, об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Произошло обрушение межкомнатной перегородки, вследствие чего в первом подъезде дома второй этаж здания частично обрушился на первый. Разрушены две квартиры», — уточнили позже на сайте ГУ МЧС по Рязанской области. В сообщении говорится, что возгорания не было, во время проведения аварийно-спасательных работ из-под завалов спасли двух мужчин, они госпитализированы. Также были эвакуированы семь человек.

К разбору завалов была привлечена тяжелая инженерная техника: кран, грейдер, экскаватор и два самосвала. Всего с последствиями обрушения разбираются 57 сотрудников экстренных служб.