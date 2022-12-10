Володин потребовал от Франции и Германии выплатить компенсации Донбассу

Вячеслав Володин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Германия и Франция ответственны за текущую ситуацию на Украине и должны выплатить компенсации жителям Донбасса, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Он напомнил, что в 2014 году главы МИД Германии и Франции подписали соглашение с действующим на тот момент президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами парламентской оппозиции, потом Париж и Берлин участвовали в заключении минских соглашений, которые, как считает спикер Думы, «исполнять никто не планировал».

«Заранее спланированное неисполнение обязательств, взятых в результате подписания международного соглашения, — это не только потеря доверия, но и преступление, за которое подписанты минских договоренностей — [экс-канцлер Германии Ангела. — РБК] Меркель, [экс-президент Франции Франсуа. — РБК] Олланд и [экс-президент Украины Петр. — РБК] Порошенко — должны ответить», — написал Володин.

По его мнению, жителям Европы необходимо знать, кому они обязаны отсутствием тепла, электричества, инфляцией и закрывающимися предприятиями.

«После признания Меркель Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Им придется выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида и нанесенного ущерба. Но это только начало», — добавил спикер Госдумы.

Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах между представителями Украины, России и ОБСЕ. Их поддержали президенты России, Украины, Франции, а также канцлер Германии. Согласно договоренностям, Киев должен был принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом позиции республик Донбасса.

7 декабря этого года Меркель в интервью изданию Zeit заявила, что минские соглашения заключались в том, чтобы «дать Украине время», и Киев использовал его, «чтобы стать сильнее». По ее словам, в те годы «Путин мог легко захватить» страну, а страны НАТО вряд ли оказывали бы Киеву такую поддержку, которую страна получает сейчас. Президент России Владимир Путин сказал, что был разочарован словами Меркель, так как считал, что руководство Германии, даже поддерживая Украину, ведет с Россией искренний диалог.