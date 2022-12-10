В Москве рядом с Пушкинским музеем загорелась усадьба конца XVII века

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В Москве произошел пожар в усадьбе на Малом Знаменском переулке. Как сообщает пресс-служба столичного управления МЧС, возгорание началось по адресу: Малый Знаменский пер., д. 3/5, стр. 4. Здесь находится усадьба Лопухиных, построенная в конце XVII века, через дорогу расположен Пушкинский музей.

«В двухэтажном здании старой постройки происходит возгорание межэтажного перекрытия между вторым этажом и чердаком на площади около 10 кв. м», — сообщили в МЧС, указав, что данных о пострадавших нет. Причина возгорания не уточняется.

Во время пожара обрушились межэтажные перекрытия, под обрушение попал пожарный, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Позже в МЧС заявили, что один человек пострадал, его передали медикам. Кроме того, площадь возгорания выросла до 50 кв. м, площадь обрушения составила около 40 кв. м, добавили в ведомстве.

Усадьба Лопухиных была построена в конце XVII века Федором Лопухиным, отцом первой жены Петра I. После Октябрьской революции усадьбу передали в ведение ВЧК. В 1960-х годах там открылся филиал Музея Маркса и Энгельса. С 1993 года в здании усадьбы располагался Музей Рерихов. В апреле 2019 года Музей Рериха переехал на ВДНХ, а усадьба Лопухиных была передана в пользование ГМИИ им. Пушкина.

В июле произошел пожар в музее-заповеднике Н.А. Римского-Корсакова, расположенном в деревне Любенск в Псковской области. По словам директора музея Светланы Мельниковой, полностью выгорели более 200 из 404 кв. м усадьбы. Музей потерял 1082 экспоната, в том числе мемориальную мебель, посмертную маску композитора удалось спасти.

Возгорание возникло из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю и использовали открытый огонь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований сохранения объектов культурного наследия, повлекшее по неосторожности их уничтожение или повреждение в крупном размере (ст. 243.1 УК).