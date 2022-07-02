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Общество ,  

В Псковской области загорелся музей Римского-Корсакова

Огонь нанес значительный ущерб зданию музея. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность строителей, рассказал губернатор Псковской области Ведерников
Фото: Михаил Ведерников / Telegram
Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Музей-заповедник Н.А. Римского-Корсакова загорелся в деревне Любенск в Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в Telegram.

«По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня», — написал он.

По словам, огонь быстро распространился по зданию и нанес значительный ущерб. Сейчас ведутся работы по ликвидации возгорания.

Ведерников напомнил, что музей-заповедник Н.А. Римского-Корсакова является объектом культурного наследия федерального значения, и заверил, что региональные власти сделают все возможное, чтобы восстановить его.

В конце XIX–нач. XX вв. усадьба Любенск принадлежала А.В. Бухаровой, которая сдала Большой дом под дачу Римским-Корсаковым на лето 1907 года. Именно там композитор сочинил свою оперу «Золотой петушок».

Осенью 1907 года Римский-Корсаков купил усадьбу на имя детей, и спустя год скончался в Любенске от сердечного приступа. После смерти композитора в усадьбе жили семьи его детей.

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В группу строений усадьбы Любенск входят: Большой дом, семейная, конюшня с каретником, ледник. В Большом доме воссоздали интерьеры кабинета, гостиной и столовой.

До 1920 года усадьба находилась в собственности семьи Римского-Корсакова, а зимой 1920 года земля была занята совхозом: аллеи вырублены, а дом два раза горел. В 1995 году дом и часть построек в Любенске были восстановлены.

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