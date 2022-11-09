В Казани в здании особняка загорелся ресторан

Возгорание началось на чердаке особняка, людей к моменту приезда спасателей в здании не было. Спустя час пожар локализовали на площади 1,2 тыс. м, по предварительным данным, никто не пострадал

Фото: ГУ МЧС по Республике Татарстан

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Пожар произошел в ресторанном комплексе «Михайловская усадьба» в поселке Малые Клыки на окраине Казани, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Татарстану.

Здание находится в Советском районе города. Его точный адрес: улица Большая Красная, дом № 121, корпус Б.

О пожаре спасателям сообщили примерно в 16:23 по местному времени (совпадает с московским). В МЧС уточнили, что возгорание началось на чердаке, его тушили 59 человек и 20 единиц техники. К 17:28 пожар локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м.

К моменту приезда спасателей людей в здании не было. Погибших и пострадавших, по данным ведомства, нет.

Ресторанный комплекс «Михайловская усадьба» расположен в двухэтажном особняке, говорится на его сайте. На его территории находятся четыре банкетных зала, ресторан, беседки для пикника и летняя веранда.

5 ноября пожар произошел в кафе поселка Охотничье в Ялте. Заведение находится на вершине горы Ай-Петри. На момент возгорания в кафе людей не было. Спустя три часа возгорание локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м. Ай-Петри является одной из самых популярных достопримечательностей Ялты. С высоты 1 153 м открывается вид на Южный берег Крыма.