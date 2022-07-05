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При пожаре в Псковском музее спасли посмертную маску Римского-Корсакова

Пожар в музее-усадьбе Риского-Корсакова
Пожар в музее-усадьбе Риского-Корсакова (Фото: MV_007_Pskov / Telegram)

Уникальную посмертную маску композитора Николая Римского-Корсакова удалось спасти при пожаре в музее в деревне Любенск Псковской области. Об этом сообщила директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым.

«Основные сокровища бесценные и невосполнимые спасены: посмертная маска, клавир «Золотого петушка», золотое перо, личные вещи», — сказала Мельникова и добавила, что всего удалось спасти 1125 экспонатов.

При этом она напомнила, что полностью выгорели более 200 из 404 кв. м усадьбы. Музей потерял 1082 экспоната, в том числе мемориальную мебель, только пятую часть из нее можно восстановить. Однако к директору учреждения уже обратился правнук композитора и предложил помочь в восполнении коллекции.

Реставрационные центры выразили готовность помочь с ремонтом сохранившейся мебели, сообщила пресс-служба псковской администрации. Представители музеев помогут найти места, где можно приобрести мебель и предметы, подобные утраченным в огне. Антикварные магазины и букинисты попробуют восполнить утрату нот и пластинок.

В Псковской области загорелся музей Римского-Корсакова
Общество
Фото:Михаил Ведерников / Telegram

Пожар в музее-усадьбе Риского-Корсакова произошел вечером 2 июля. По данным МЧС, на площади 625 кв. м загорелась кровля. Возгорание возникло из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю и использовали открытый огонь, сообщал глава региона. По версии следствия, огонь вспыхнул, когда рабочие паяли рубероид газовой горелкой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований сохранения объектов культурного наследия, повлекшее по неосторожности их уничтожение или повреждение в крупном размере (ст.243.1).

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Теги
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