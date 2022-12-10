В посольстве России назвали целью новых санкций США «очернение неугодных»

Новые санкции США против России и ее граждан направлены на «очернение неугодных» и проведение искусственных разделительных линий между «истинными демократиями» и «автократиями». Об этом заявило российское посольство в Соединенных Штатах в телеграм-канале.

«Новые санкции против российских физических и юридических лиц — не что иное, как рекламная кампания администрации США, нацеленная на очернение «неугодных» путем навешивания ярлыков «нарушителей прав человека». Цели очевидны — попытаться оказать давление, провести искусственные разделительные линии между «истинными демократиями» и «автократиями», — заявили в дипмиссии.

Вашингтон пытается «наказать» Россию за самостоятельную и принципиальную позицию в международных делах», считают в посольстве.

Накануне Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 21 сотрудника российского Центризбиркома (ЦИК) и Администрации президента. Вашингтон заподозрил их в причастности к нарушению прав человека.

В санкционный список попали в том числе глава ЦИК Элла Памфилова, ее заместитель Николай Булаев, секретарь Наталья Бударина и другие (всего — 15 сотрудников ведомства). В США заявили, что эти чиновники помогли проводить «фиктивные референдумы <...> которые изобиловали случаями явного принуждения и запугивания избирателей» на Украине.

Ограничения также ввели против сотрудников Администрации президента Олега Нестерова и Евгения Кима, сотрудничавшей с МВД ДНР Марины Середы, чиновника ДНР Алексея Муратова и россиян Очура-Сугэ Монгуша и Людмилы Зайцевой. Первые четверо «непосредственно принимали участие в операциях по фильтрации», считают в американском Минфине. Монгуша и Зайцеву обвинили в нарушении прав человека на Украине.

Российская сторона опровергает сообщения о создании в Донбассе «фильтрационных лагерей» и называет их ложными. «Пресса действует по принципу «в информационной войне все средства хороши», — говорили в посольстве России в США в конце марта. Речь идет о пунктах досмотра мирных граждан, которые покидают зону боевых действий. Российские военные «тщательно инспектируют автотранспорт, направляющийся в безопасные регионы», подчеркивали в дипмиссии.

Референдумы по вопросу о присоединении к России прошли в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях в конце сентября. По данным местных властей присоединение поддержали 98,42% участников голосования в ЛНР, 99,23% — в ДНР, 87,05% — в Херсонской области и 93,1% — в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 5 октября подписал законы о ратификации договоров о вхождении новых регионов в состав страны.