Посольство США в Анкаре сообщило об обсуждении с Россией узкого круга тем

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Представитель Госдепартамента США в Стамбуле обсуждает с российскими коллегами «узкий круг двусторонних вопросов», сообщает Reuters со ссылкой на представителя посольства США в Анкаре.

«Представитель Госдепартамента высокого ранга находится в Стамбуле для проведения встречи с российскими коллегами по узкому кругу двусторонних вопросов», — сказали в пресс-службе. Он отметил, что вопрос конфликта на Украине не обсуждался.

9 декабря замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что российский МИД доводит до властей США необходимость возобновления выдачи виз гражданам и консульству.

«Сегодня в Стамбуле проводится встреча на уровне директоров профильных департаментов — это, в принципе, периодически проводящиеся мероприятия для обсуждения т.н. раздражителей в двусторонних отношениях. После некоторой паузы мы возобновили контакт с американцами в очном режиме на эту тему», — сказал Рябков. Он пояснил, что на встрече обсуждается «техника того, как функционируют диппредставительства» России в США и наоборот. Он отметил, что идти по пути осложнения по работе дипломатам нельзя.

8 декабря в интервью газете «Известия» Рябков говорил, что Россия не хотела бы разрывать дипломатические отношения с США. «Разрыв дипотношений — это сигнал, что ресурса вообще никакого политического не осталось, остается только силовой. Нам это не нужно», — подчеркнул Рябков.