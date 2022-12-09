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Политика ,  
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Байден запретил Буту возвращаться в США после помилования

Указ Байдена: Виктору Буту запрещено возвращаться в США после помилования

Фото:U.S. Department of Justice Фото:U.S. Department of Justice

Минюст США опубликовал указ президента Джо Байдена о помиловании россиянина Виктора Бута, в нем говорится, что тому теперь запрещен въезд в страну.

Также Бут не может получать в США деньги или любую другую финансовую прибыль за произведения (книги, фильмы) или продукцию в медиа о том, как и при каких обстоятельствах он был обвинен и затем получил смягчение наказания.

Последний пункт документа указывает на то, что Бут отказывается от любых претензий и требований в отношении США, а также служащих и наемных работников из этой страны. Указ был подписан Байденом 2 декабря.

В США Виктор Бут был приговорен к 25 годам тюремного заключения и штрафу $15 млн. Его обвиняли в поддержке терроризма и незаконной торговле оружием. Вашингтон считает, что Бут хотел поставлять вооружение организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которая признана в США террористической. Бута арестовали в Таиланде в 2008 году, в 2010-м он был экстрадирован в Соединенные Штаты, еще через два года получил приговор. Вину россиянин не признал.

8 декабря Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмен состоялся в Абу-Даби. 9 декабря россиянин прилетел домой.

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Байден запретил Буту возвращаться в США после помилования
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Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка, которая с 2015 года выступала за екатеринбургский клуб УГМК. В феврале ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Баскетболистка утверждала, что каннабис прописан ей врачом в качестве лекарства. Суд приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, в ноябре она была этапирована из СИЗО в колонию общего режима.

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Ваш доход
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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