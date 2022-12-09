Гладков сообщил об обстреле белгородского хутора Панков

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В Белгородской области обстреляли хутор Панков. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«При обстреле хутора Панков пострадавших нет. Есть повреждения одного частного домовладения — снарядом пробита крыша и хозпостройки», — сообщил губернатор.

Глава региона также подчеркнул, что оперативные службы на месте, а администрация продолжает подомовой обход территории.

После начала военной операции на Украине власти Белгородской области регулярно сообщают об обстреле приграничных населенных пунктов. Накануне Гладков сообщал, что под обстрел попал поселок в Яковлевском городском округе. По его словам, никто не пострадал, но осколками снаряда повредило линию электропередачи.

Из-за напряженной обстановки и обстрелов 21 ноября Гладков сообщил, что в регионе готовятся «к различным вариантам», поэтому начали формирование «засечной черты» на границе с Украиной. В начале декабря он также заявил, что в декабре в приграничных районах области начали формировать отряды территориальной обороны.

В Белгородской области до 21 декабря продлили «желтый» уровень опасности и запрет на запуск петард, фейерверков и салютов. С 19 октября там и еще в семи граничащих с Украиной регионах действует средний уровень реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, а также военных и государственных объектов, особый режим их работы, досмотр и ограничение движения транспорта.